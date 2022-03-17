ما الوقت الأفضل للبدء في زراعة الأسنان؟ (فيديو)

يمثل تساقط الأسنان أمرًا مزعجًا لكثير من الناس، قد يصل إلى حد الاكتئاب، وخاصة عندما تتغير ملامح الوجّه ويختلف شكل الابتسامة وتظهر صعوبة نطق الكلمات.

لكن يمكن لكل ذلك أن يتغير إذا اتخذ الشخص القرار السليم للحل المعقول لهذا الأمر فيما يتعلق بزراعة الأسنان، لتعود البسمة إلى طبيعتها ويعود الشخص لحياته الطبيعية.

وفي هذا الخصوص، أوضح الدكتور محمد سعدة استشاري زراعة الأسنان وجراحة الفم في مركز (ماربل) بالدوحة لبرنامج مع الحكيم أن أفضل وقت لزراعة الأسنان هو قبل خلع الأسنان.

وأكد أنه يجب اتخاذ قرار زراعة الأسنان قبل خلع السن ثم زراعة الأسنان الجديدة بعد الخلع مباشرة، وذلك لأسباب كثيرة شرحها وقال إنها تساعد كثيرًا في نجاح العملية.

وقال إن هذا يوفر على المريض الخضوع إلى عملية جراحية ثانية بعد مرور أشهر من الخلع والمحافظة على عظم المريض وتجنب أي امتصاص في العظم، إضافة إلى المحافظة على النسيج الرخو في اللثة وهو من أهم الأجزاء التجميلية عند زراعة الأسنان.

وشرح أن عظام الفك تضمر مع التقدم في العمر ويبدأ هذا الضمور من الخارج إلى الداخل، لذلك لا بد من توافر بعض الشروط لإتمام عملية زراعة الأسنان.

وقال إن من أهم هذه الشروط وجود العظم الكافي سُمكًا وطولًا لوضع الزرع، وأن يكون الزرع محاطًا بالعظم لتجنب استخدام الطعوم العظمية.

الطعوم العظمية

وتنقسم الطعوم العظمية إلى قسمين، الأول طعوم عظمية ذاتية من المريض نفسه من طرف آخر من الفك، يتم التعويض بها في المكان المفقود.

والثاني طعوم صناعية على شكل بودرة مخلوطة بدم أو بلازما المريض.

وفسر الدكتور مصطلح “زراعة اليوم الواحد” ويعني خلع جميع الأسنان وتركيب وزراعة الأسنان الجديدة في اليوم ذاته، إلا أنه أوضح أنه يجب تجهيز الأسنان الجديدة قبل الخضوع لهذا الإجراء.

وقال إن هذه العملية تتم لحالات معينة تكون فيها جميع أسنان المريض تالفة لسبب معين، مشيرًا إلى أن هناك من يعارض مثل هذه العملية.

وأكد أنه لا يوجد إجماع على هذا الأمر بسبب بعض المخاطر التي قد تواجه المريض بعد القيام بعملية زراعة اليوم الواحد، مثل تورم اللثة أو تغيير لونها أو ظهور كدمات في الفك.

وأوضح أن هذه المضاعفات تحدث بنسبة 1% فقط لمن خضعوا لعملية زراعة الأسنان وهي نسبة ضئيلة جدًا، داعيًا إلى عدم التخوف من القيام بعملية زراعة الأسنان إذا لزم الأمر.

وشدّد الدكتور محمد سعدة على أهمية العناية اليومية بالأسنان واللثة لأنها من الأنسجة الحساسة، فضلًا عن أهمية استخدام خيوط الأسنان وليس الفرشاة والمعجون فقط.