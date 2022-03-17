كييف تتهم موسكو بقصف مسرح لجأ إليه أطفال وروسيا تنفي

قال مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مسرحا كان يحتمي به أطفال مع عائلاتهم وقد كتُبت عليه كلمة “أطفال” باللغة الروسية أطفال، وهو ما نفته موسكو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء “في ماريوبول ألقى سلاح الجو الروسي عمدا قنبلة على مسرح الدراما في وسط المدينة والمبنى دُمِّر”.

وكان مجلس مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة قد قال في وقت سابق إن القوات الروسية قصفت مسرحا كان يحتمي به مدنيون أمس الأربعاء، لكن وزارة الدفاع الروسية نفت أن تكون قد شنتّ ضربة جوية على المسرح.

وأكدت بلدية ماريوبول على حسابها على تطبيق تلغرام ليلة الخميس أن أكثر من ألف شخص كانوا داخل المسرح، ونشر مسؤولون أوكرانيون صورة لمبنى من 3 طوابق يحترق.

ونشرت الشركة الأمريكية لتقنيات الفضاء (ماكسار تكنولوجيز) المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، صورة قالت إنها التقطت يوم الاثنين للمسرح.

وفي الصورة تظهر كلمة “أطفال” مكتوبة بالروسية على الأرض بأحرف بيضاء كبيرة أمام المبنى وخلفه.

من جانبها قالت (هيومن رايتس) إنها في حاجة إلى مزيد من المعلومات لتقييم الوضع في ماريوبول، وأضافت “قبل أن نعرف المزيد لا يمكننا استبعاد احتمال وجود هدف عسكري أوكراني في منطقة المسرح، لكننا نعلم أن المسرح كان يضم 500 مدني على الأقل”.

Ukraine: Mariupol Theater Hit by Russian Attack Sheltered Hundreds https://t.co/mDWPDFIkLB — Human Rights Watch (@hrw) March 16, 2022

سقوط صاروخ على مبنى

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 3 عندما أصاب صاروخ مبنى سكنيا في العاصمة كييف، وأفادت تقارير أخرى بأن عدد الضحايا غير معروف وربما يفوق المئات.

يأتي ذلك وسط تصاعد الغضب الدولي من الهجوم الروسي على أوكرانيا بعدما قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون أمس إن القوات الروسية قتلت مدنيين كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الخبز وآخرين يحتمون بمسرح.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب” في تصريحات قال الكرملين إنها “لا تغتفر” وأصرت موسكو على أن الحرب في أوكرانيا تمضي وفقًا للخطة.

ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوربية منذ الحرب العالمية الثانية.