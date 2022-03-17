خبراء: المسيّرات التركية لها تأثير “مميت بشكل مدهش” على القوات الروسية

أعرب خبراء في مجالات الدفاع والمقاتلات الجوية عن دهشتهم من “القدرات المميتة” للمسيّرات التركية (بيرقدار) التي يستخدمها الجيش الأوكراني في حربه ضد الجيش الروسي، على الرغم انخفاض سعرها.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوسائل إعلام أجنبية إن أوكرانيا استخدمت “بشكل رائع” الطائرات المسيّرة (بيرقدار تي بي 2) التي يمكنها التحليق فوق الدبابات والمدفعية واستهدافها بنيران صاروخية دقيقة بشكل مدمّر.

وكان خبراء عسكريون قد توقّعوا قبل بدء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أن القوات الروسية “لن تواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع 20 طائرة تركية بدون طيار”.

وتعتبر المُسيّرات التركية أرخص نسبيًّا من طائرات (US Reaper) المسيّرة، ولكنها أبطأ وأصغر حيث يبلغ طول جناحيها 39 قدمًا.

NBC News: "Why are Ukraine’s cheap, slow drones so successful against Russian targets?" https://t.co/pGElBM6WHJ — Evan Kohlmann (@IntelTweet) March 14, 2022

من جهته، قال خبير الطائرات المسيّرة ديفيد هامبلينغ في تصريحات لقناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية “إنه لأمر مذهل للغاية أن نرى كل مقاطع الفيديو هذه لبيرقدار وهي تقوم على ما يبدو بإخراج بطاريات صواريخ أرض جو الروسية من الخدمة وتقوم بإسقاطها”.

بيد أنه في المقابل أشار إلى أن مسيرات (بيرقدار) تعدّ “من طراز الطائرات المستخدمة في الحرب العالمية الأولى من حيث الأداء لامتلاكها محركا بقوة 110 أحصنة، مما يجعلها هدفا سهلا”.

وفي هذا السياق، اعتبر هامبلينغ أن هناك “مبالغة في تقدير القوة الروسية”.

وتابع “توقعنا أن تكون المُسيّرات التركية هدفا سهلا للروس لتفجيرها في السماء أو تعطيلها بالتشويش الإلكتروني”.

وأردف “ليست هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها بيرقدار دورًا مهمًّا في نزاع مسلّح حيث استخدمت في أذربيجان ضد الجيش الأرميني عام 2020”.

وأظهرت مقاطع مصورة من أذربيجان طائرات بيرقدار وهي تقصف المدفعية والدبابات ومواقع القوات المحاطة بالخنادق، مما وضع نهاية حاسمة لنزاع استمر سنوات.

وتوقع هامبلينغ أن ترتفع مبيعات (بيرقدار تي بي 2) خلال الفترة القادمة، على خلفية الأداء “الجيد والمبهر” الذي حققته مع القوات الأوكرانية.

وفي مطلع مارس/ آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تلقت شحنة جديدة من الطائرات المسيرة التركية، لتكون جزءا من الترسانة الأوكرانية بجانب صواريخ غافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتمد القوات الأوكرانية على الطائرات القتالية المسيّرة (بيرقدار تي بي 2) ضد القوات الروسية منذ أن شنت موسكو هجوما عسكريا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتتميز مسيّرات بيرقدار بقدرتها على التحليق جوًّا أكثر من 24 ساعة، ويمكنها حمل صواريخ خفيفة مضادة للدبابات وقنابل صغيرة لمهاجمة أهداف على السطح.