خبراء: المسيّرات التركية لها تأثير “مميت بشكل مدهش” على القوات الروسية

أعرب خبراء في مجالات الدفاع والمقاتلات الجوية عن دهشتهم من “القدرات المميتة” للمسيّرات التركية (بيرقدار) التي يستخدمها الجيش الأوكراني في حربه ضد الجيش الروسي، على الرغم انخفاض سعرها.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي لوسائل إعلام أجنبية إن أوكرانيا استخدمت “بشكل رائع” الطائرات المسيّرة (بيرقدار تي بي 2) التي يمكنها التحليق فوق الدبابات والمدفعية واستهدافها بنيران صاروخية دقيقة بشكل مدمّر.

وكان خبراء عسكريون قد توقّعوا قبل بدء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أن القوات الروسية “لن تواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع 20 طائرة تركية بدون طيار”.

وتعتبر المُسيّرات التركية أرخص نسبيًّا من طائرات (US Reaper) المسيّرة، ولكنها أبطأ وأصغر حيث يبلغ طول جناحيها 39 قدمًا.

