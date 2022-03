ترمب يحذر من حرب عالمية ثالثة

حذّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من تبعات تورط الولايات المتحدة في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلا إن ذلك من شأنه “أن يؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة”.

وأضاف مادحا في شخصه “لم تكن روسيا لتجرؤ على ضم شبر واحد من الأرض لو كنت في البيت الأبيض. شخصيتي هي التي أبعدتنا عن الحرب”.

وألمح ترمب إلى ضرورة تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية لتتمكن الولايات المتحدة من التحدث مع روسيا.

وأوضح “أكره أن أخبركم، لكن أسلحتنا النووية -أعدت بناءها وجديدة للغاية- وأكره حتى أن أذكرها لأن آخر شيء نريد استخدامه هو الأسلحة النووية”.

وفي السياق، أشار ترمب إلى أنه مستعد للمنافسة على مقعد الرئاسة خلال الجولة المقبلة في 2024.

وبدأ الرئيس الأمريكي السابق حديثه أمام حشد من أنصاره في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا بالحديث عن الأزمة الاوكرانية الحالية منتقدا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التي جعلت الولايات المتحدة في ظل حكمه “لا تُخشى ولا تُحترم”، على حد وصفه.

وقال ترمب خلال كلمته “على الرغم من ضعف بايدن وجبنه وعدم كفاءته، إلا أن هناك طريقًا أمامه لإنهاء هذه الأزمة؛ دون أن يُوقع الأمريكيون في خضم حرب مروعة ودموية “.

Trump, in Florence, South Carolina, takes credit for sending military aid to Ukraine — ignoring that, you know, he was impeached after he got caught trying to withhold it pic.twitter.com/OevrrJP5WI

— Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2022