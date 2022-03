اهتزاز المباني وانحراف القطارات.. لقطات مرعبة من زلزال مدمّر في اليابان (فيديو)

ضرب زلزال قوي مدن الساحل الشمالي الشرقي لليابان، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليوني منزل وسط تحذيرات باحتمالية وقوع موجات مد تسونامي.

وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجات على مقياس ريختر، وتركزت شدته في منطقة فوكوشيما التي عانت من كارثة نووية من قبل جراء زلزال مدمّر منذ 11 عامًا.

A high-speed bullet train carrying about 100 people derailed between Fukushima and Shiroshi amid large earthquakes in central Japan.

Fire Alarm going off at the Fukushima Nuclear Power Plant

وتسبب الزلزال في وفاة 4 على الأقل، وإصابة أكثر من 107 آخرين بينما رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية درجة الاستعداد في حال وقوع أي توابع.

ورصدت مقاطع مصوّرة لحظات الرعب التي عاشها سكان المدن، حيث أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان بعمق 60 كيلومترًا.

وحذّرت من ارتفاعات تسونامي تصل إلى متر واحد فوق مستويات المد والجزر العادية.

وتعرضت محافظة مياجي اليابانية لتسونامي بارتفاع 8 بوصات بعد حوالي ساعة ونصف من وقوع الزلزال.

وأفادت السلطات اليابانية، بأن قطارًا فائق السرعة انحرف عن مساره جراء الزلزال ما أدى إلى إصابة بعض الركاب وأفراد طاقم العمل، وحوصر 78 شخصًا لمدة 4 ساعات داخل العربات، لكنهم نجوا من خلال مخرج الطوارئ دون إصابات.

وتسبب الانحراف عن القضبان في بعض الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يحمل الخط الفائق السرعة، مع تعليق الخدمات في عدد من المناطق دون الإعلان عن موعد إعادة فتحها.