رويترز: الحرب ترفع الطلب الأوربي على الطائرات المسيّرة والصواريخ

توجّهت الحكومات الأوربية للحكومة الأمريكية وشركات الصناعات الدفاعية بقائمة مشتريات جديدة تضمّنت حزمة من الأسلحة تشمل طائرات مسيّرة وصواريخ وأنظمة دفاع صاروخي مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ألمانيا، التي اقتربت من صفقة لشراء 35 طائرة مقاتلة (إف35) من شركة لوكهيد مارتن، طلبت أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية.

في الوقت ذاته قال مسؤول بولندي هذا الأسبوع إن وارسو تريد على عجل شراء أنظمة (ريبر) المتطوّرة للطائرات المسيّرة من الولايات المتحدة.

وتتوالى الطلبات أيضًا من دول أخرى في شرق أوربا، حيث تحرص دول الحلفاء على امتلاك أسلحة استخدمتها أوكرانيا بنجاح ضد القوات الروسية، بحسب مصادر لرويترز، ومنها صواريخ (ستينغر) المضادة للطائرات وصواريخ (جافلين) المضادة للدبابات.

تأتي هذه الطلبات في ظل تعزيز أوربا ميزانياتها الدفاعية لمواكبة مشهد أمني يزداد غموضًا مع تعهّد ألمانيا والسويد والدانمارك، ضمن دول أخرى، بزيادة كبيرة في الإنفاق.

وقالت مارا كارلين مساعدة وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع الماضي بعد جلسة في الكونغرس تحدّثت فيها عن “الحرب الروسية على أوكرانيا التي تهدد وحدة أراضي أوربا” إن الحلفاء الأوربيين “يضاعفون إنفاقهم الدفاعي“.

وقال مصدر لرويترز إنه بسبب اشتراط موافقة الولايات المتحدة على بيع الشركات الأمريكية الأسلحة لحكومات أجنبية، فإن إدارة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع (البنتاغون) تعقد اجتماعات أسبوعية لفريق إدارة الأزمة الأوربية لمراجعة طلبات محددة تتعلّق بالوضع الحالي في أوكرانيا.

وللإسراع في إصدار الموافقة الحكومية الأمريكية على المبيعات، ونقل الأسلحة التي ينتجها المصنعون الأمريكيون، أعاد البنتاغون تشكيل فريق للتعامل مع الطلبات المتزايدة.

وقال مسؤول رفيع بمجال الدفاع “تستعرض وزارة الدفاع الخيارات لتلبية احتياجات أوكرانيا، واستبدال المخزونات الأمريكية المستنفدة سريعًا، وإعادة تزويد الحلفاء والشركاء بالمخزونات”.

وتابع” البنتاغون يعمل مع الشركات المصنّعة لإيجاد سبل جديدة لتخفيف قيود التوريد وتسريع الجداول الزمنية للإنتاج”.

وتنتج شركتا (رايثيون تكنولوجيز) ولوكهيد مارتن معًا صواريخ (جافلين) فيما تصنع رايثيون صواريخ (ستينغر).

وأدى احتمال تزايد الطلب على مبيعات أنواع الأسلحة جميعها منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط إلى ارتفاع أسهم شركة لوكهيد بنسبة 8.3% وسهم رايثيون 3.9%.

وقال توم لاليبرتي رئيس رايثيون التنفيذي إن الشركة تدرك “الحاجة الملحّة لتجديد المخزونات المستنفدة من صواريخ جافلين وستينغر”.