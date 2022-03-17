الجزيرة مباشر ترصد دمارا واسعا في أحد أحياء كييف (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي أصاب حي بوزينكيا في الجهة الشرقية من العاصمة الأوكرانية كييف التي تعرضت لقصف صاروخي عنيف من القوات الروسية الليلة الماضية.

وبحسب موفد الجزيرة مباشر فإن القصف أدى إلى تحطم جميع واجهات المنازل تقريبا وإلى دمار جزئي فيها، فيما يحاول بعض السكان حاليا لململة وتنظيف الشوارع وإزالة آثار هذا القصف.

وأدى قصف هذا الحي إلى سقوط قتيلين وإصابة حوالي 10 أشخاص وإجبار المئات على مغادرة منازلهم، ولا تنقطع أصوات الصواريخ والمدفعية الروسية في كييف طوال ساعات الليل تقريبا، وفقا لمراسل الجزيرة مباشر.

ويتنظر طابور طويل من سكان هذا الحي إعادة توطينهم في أماكن أخرى نظرا لتضرر منازلهم وعدم صلاحيتها للسكن.

ويقول عمدة مدينة كييف إن الجيش الروسي يستهدف المباني السكنية بشكل عشوائي، مثل هذا الحي في قلب العاصمة، من أجل ترويع المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم حتى يستطيع الجيش الروسي التوغل في المدينة.

ووفقا للجانب الأوكراني أيضا فإن الصواريخ التي تهاجم كييف هي صواريخ موجهة يتم إطلاقها من جانب بيلاروسيا على أهداف مدنية عشوائية.

ومع بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا أسبوعه الرابع، اليوم الخميس، وما زالت تتواصل محاولات القوات الروسية التقدم نحو العاصمة كييف، فيما أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة وضع الحياد مع روسيا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني قبل قليل إنه ينبغي أن يتواصل الضغط على موسكو حتي يتم التوصل لحلول بما يتوافق مع شروط أوكرانيا، مؤكدا على أن المفاوضات تقوم الآن على الجوانب التقنية لكنها لا تسير بما يرضي الجانب الأوكراني.