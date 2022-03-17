ازدياد عدد القتلى في تشيرنيهيف وروسيا تقصف مستودعا عسكريا غربي أوكرانيا (فيديو)

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ22، وواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية اليوم الخميس، من شتى المحاور والجبهات، خاصة في العاصمة كييف.

ودوت صافرات الإنذار منذ الصباح الباكر في مناطق عدة من البلاد وسقطت صواريخ، في وقت أكد فيه القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن العاصمة كييف هو المهمة الاستراتيجية.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية لتدمير مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات هجومية روسية.





كما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، قالت إنه يوضح تدمير مواقع ومخابئ عسكرية أوكرانية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

من جانبها نشرت وسائل إعلام أوكرانية مقاطع فيديو، تظهر آثار قصف القوات الروسية لحيّ بوزينكيا في العاصمة كييف اليوم الخميس.

كما نشر الدفاع المدني الأوكراني مقطع فيديو، قال إنه لآثار قصف روسي لمبنى سكنيّ في دارنيتسكيا بالعاصمة كييف.





ارتفاع عدد القتلى

وقال حاكم إقليمي أوكراني اليوم الخميس، إن عدد القتلى يزداد في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا حيث قتل 53 شخصا على أيدي القوات الروسية أمس الأربعاء فقط.

وفي روسيا، ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية قصفت مستودعا عسكريا في منطقة ريفني بغرب أوكرانيا أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إن صواريخ عالية الدقة أصابت مستودعا في سارني بمنطقة ريفني ودمرت منشآت لتخزين الصواريخ والذخيرة.





يأتي ذلك في وقت قالت فيه السلطات الروسية، إنها تواجه هجمات إلكترونية غير مسبوقة، بحسب ما نقلته وكالة تاس للأنباء عن وزارة التنمية الرقمية اليوم الخميس.

وتعرضت هيئات حكومية روسية وشركات مملوكة للدولة للاستهداف خلال الأحداث في أوكرانيا، وشهدت المواقع الإلكترونية للكرملين وشركة أيروفلوت للطيران وبنك (سبيربنك) انقطاعا أو مشكلات مؤقتة في الأسابيع الماضية.





وفي شأن الحرب الروسية على أوكرانيا أيضا، قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا توقف إلى حد بعيد على جميع الجبهات.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الخميس، أن ذلك يجيء مع تكبد القوات الروسية خسائر فادحة دون تحقيق تقدم يذكر في البر أو البحر أو الجو في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية “لا تزال المقاومة الأوكرانية قوية ومنسقة جيدا، ولا تزال الأغلبية العظمى من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك جميع المدن الكبرى، في أيدي الأوكرانيين”.