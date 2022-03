“إلغاء تأشيرات الروس”.. مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي

انطلقت دعوات من خلال منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إلغاء تأشيرات سفر الروس وإعادتهم إلى بلدهم بصفتها وسيلة لتشديد العقوبات على موسكو جراء العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل في الدول الأوربية بضرورة تنفيذ المزيد من العقوبات بعد استهداف العمليات العسكرية للمدنين والأطفال وذلك من خلال وسم ( CancelRussianVisa أو إلغاء تأشيرات الروس).

وغرد حساب لشخص يُدعى يهور فيريميانكو “إلغاء التأشيرات لأبناء النخبة العسكرية والمالية والسياسية الروسية وإعادتهم إلى روسيا، هذه هي الطريقة الوحيدة لتحميلهم مسؤولية الحرب في أوكرانيا”.

Hi! Cancel visas for the children of the russian military, financial, political elite, return them to #Russia . This is the only way to make them responsible for the #war in #Ukraine . @TimmermansEU @vestager @VDombrovskis @VeraJourova @JosepBorrellF others… #CancelRussianVisas pic.twitter.com/yWndlkSHX2

وكتبت فتاة تُدعى سافلوك على إنستغرام “يخسر المواطنون الأوكرانيون منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم بسبب الحرب، لكن الروس ما زالوا يرسلون أطفالهم للدراسة والتسوق في الاتحاد الأوربي. وقف إصدار التأشيرات للروس. لقد أظهروا بوضوح رغبتهم في البقاء خارج العالم المتحضر!”.

وأوضح آخرون أن الأطفال في أوكرانيا “هم من يدفعون الثمن ويخسرون عائلاتهم يوميًا” بسبب العمليات العسكرية الروسية.

وطالت العقوبات المفروضة على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لقطاعات المالية والدفاعية والطاقة والتكنولوجيا والطيران وغيرها، علاوة على المسؤولين والأفراد.

وتتصاعد الأحداث منذ أطلقت موسكو عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، وسط حالة من الرفض والغضب الدولي وفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا.

@TimmermansEU @vestager @VDombrovskis I appeal to you. The abolition of visas for children of the Russian military, financial and political elite will return them to Russia. So we will not allow them to avoid responsibility for the war in Ukraine. #cancelrussianvisa pic.twitter.com/VpPpF3WysM

— Fund Market (@V_fund_market) March 16, 2022