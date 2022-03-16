شاهد: في الذكرى الأولى لجنوح ناقلة حاويات في قناة السويس.. سفينة للشركة نفسها تعلَق بأمريكا

قالت قوات خفر السواحل الأمريكية إن سفينة الحاويات (إيفر فورورد) عالقة حاليًا في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، وذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة أخرى تشغّلها الشركة نفسها قناة السويس لمدة ستة أيام.

وشركة (إيفر غرين) البحرية التايوانية -المشغلة لسفينة الحاويات العالقة في الولايات المتحدة- هي نفسها المشغلة للسفينة (إيفر غيفن) التي علِقت في مارس/آذار من العام الماضي.

وأدى الحادث آنذاك إلى تعطيل حركة المرور في قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوربا وآسيا.

إيفر فورورد “علِقت”

وقال ضابط بخفر السواحل إن وحدته تلقت يوم الأحد تقارير تفيد بأن إيفر فورورد علِقت، لكن خفر السواحل قال إن السفينة عالقة خارج القناة ولا تمنع حركة مرور سفن الحاويات الأخرى.

وأفادت الشركة في بيان بأن الحادث لم يتسبب في تسرب للوقود ولم يغلق قناة ملاحة أو يعطل حركة المرور من الميناء وإليه، وقالت إن سبب الحادث قيد التحقيق من السلطة المختصة.





وأوضحت الشركة أن الترتيبات تجري لإجراء عمليات فحص تحت الماء للتحقق من أي ضرر بالسفينة، وأنها تنسق مع الأطراف المعنية لإعادة تعويمها في أسرع وقت ممكن.

وفي 24 مارس/آذار من العام الماضي، جنحت السفينة (إيفر غيفن) العملاقة بالعرض في القطاع الجنوبي لقناة السويس، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي حتى إعادة تعويمها في 29 من الشهر ذاته.

وأحدث تعطل المجرى الملاحي لقناة السويس -بسبب جنوح السفينة المملوكة لشركة إيفر غرين- إرباكًا في سلاسل الإمدادات العالمية.