مسؤول أوكراني: قواتنا تشن هجمات ستغيّر من تحركات الأطراف بشكل جذري

حصلت الجزيرة مباشر على مقاطع فيديو تظهر آثار قصف روسي على مبنى سكني بالعاصمة الأوكرانية كييف، في حين قال مستشار للرئاسة بأوكرانيا إن قوات بلاده تشن هجمات مضادة في عدة مناطق.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

ميدانيا، سُمع دوي انفجارات قوية فجر اليوم الأربعاء في العاصمة الأوكرانية كييف، أعقبها تصاعد أعمدة الدخان الأسود وألسنة اللهب.

وطال القصف الروسي على أوكرانيا اليوم مدينة زابوريجيا التي يلجأ إليها الفارون من مدينة ماريوبول، حسب ما ذكرت السلطات المحلية.





هجمات مضادة

وقال المستشار بالرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة لبلاده تشن هجمات مضادة على القوات الروسية في عدد من مناطق العمليات.

ورأى المسؤول الأوكراني أن “الهجمات المضادة التي أطلقتها القوات الأوكرانية، ستغيّر من تحركات الأطراف بشكل جذري” دون أن يقدم تفاصيل.





وأظهرت مقاطع الفيديو، آثار قصف روسي على مبنى سكني بالعاصمة كييف، وآثار قصف على محطة قطار زابوريجيا، كما نشرت هيئة الأركان الأوكرانية مقاطع فيديو قالت إنها لاستهداف رتل عسكري روسي في ضواحي كييف.

من جانبها نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لأسلحة تم الاستيلاء عليها من القوات الأوكرانية وتم تسليمها إلى الانفصاليين، كما بثت منصات إعلامية روسية فيديو لسقوط صاروخ أوكراني على مدينة ماكييفكا بإقليم دونيتسك.





مقتل أطفال

في الوقت نفسه، قالت المدعية العامة الأوكرانية اليوم الأربعاء إن 103 أطفال قتلوا حتى الآن في الحرب بأوكرانيا، وأن القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية، وتم تدمير 59 منها.