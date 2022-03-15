قصف روسي يخلف ضحايا واشتعال نيران في مبان بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

قالت سلطات الطوارئ في العاصمة الأوكرانية كييف إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، اليوم الثلاثاء، جراء قصف روسي لمبنى في حي غربي العاصمة.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني “عُثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا”، مضيفا أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف.

واشتعلت النيران في أحد المباني في منطقة سفياتوشينسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي، في وقت سُمع فيه دويّ انفجارات ضخمة وسط العاصمة الأوكرانية.

وشوهدت النيران وهي تلتهم أحد المباني، وفرق الدفاع المدني وهي تحاول جاهدة إخماد ذلك الحريق الكبير.

وقال عمدة كييف، إن القذائف الروسية سقطت على مبنيين سكنيين في سفياتوشينسكي غربي العاصمة كييف.

وأفادت وسائل إعلام بسماع دويّ 3 انفجارات قوية، صباح اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وشوهدت عمود من الدخان يتصاعد من المكان.

وتعرّض مبنى سكني آخر في منطقة (بوديلسك) لهجوم، وفق ما أعلنته أجهزة الطوارئ الأوكرانية.

وقال جهاز الطوارئ الأوكراني، إن حريقا اندلع في الطوابق الخمسة الأولى من مبنى سكني مكون من 10 طوابق على شارع موستيتسكا نتيجة نيران الذخيرة.

وتصاعد الدخان من الموقع الذي تعرّض للقصف، في بوديلسك، وتفحّم وسط المبنى تماما، وتناثر الركام والزجاج المحطّم في الموقع، وتحطّمت نوافذ المباني المحيطة.

وفي هجوم آخر، أعلن جهاز الطوارئ أن منزلا خاصا تعرض للقصف في حي (أوزوكوركي) جنوب شرق كييف، وأظهرت الصور، جدار مبنى من طابقين بدا متفحما والدخان يتصاعد من نوافذه المحطّمة.

واشتدّ القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي تحاصرها القوات الروسية الآن، ضمن هجوم عسكري واسع تشنه تلك القوات على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.