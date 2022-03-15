حصيلة قياسية.. الصين تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتغلق 11 مدينة (فيديو)

أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 5 آلاف و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء وبما يفوق ضعف الإصابات عن اليوم السابق.

كانت مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية هي الأكثر تضررا حيث وصلت الإصابات الى أكثر من 3 آلاف، بحسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

وواصلت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها في الصين حيث تعاني البلاد من أسوأ موجة من الإصابات منذ بدء الجائحة.

سجلت #الصين أكبر عدد من الإصابات بفيروس #كورونا، منذ تفشيه في مدينة #ووهان قبل عامين، وسجلت لجنة الصحة الوطنية 1524 إصابة جديدة من بينها 1084 إصابة بدون أعراض ظاهرة.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا.https://t.co/dOgnafKr9g#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3bfOF4BmSr — مع الحكيم (@m3alhakim) March 12, 2022

وجرى الإبلاغ عن إصابات جديدة من 20 منطقة في البلاد، ولا يزال إقليم جيلين في شمال شرق الصين الأكثر تضررا مع اكتشاف 4 آلاف و67 إصابة جديدة.

كما أبلغت العاصمة الصينية بيجين والمركزان الاقتصاديان المهمان شنغهاي وتشينغين، عن إصابات جديدة.

ونجحت الصين في كبح التفشي، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر عام 2019، من خلال استراتيجية “صفر كوفيد” التي تشمل عمليات إغلاق صارمة.

ارتفاع عدد الإصابات

وهذا هم اليوم السادس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن 11 مدينة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجة التفشي الأخيرة، بما في ذلك مدينة تشينغين معقل التكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وأدى تفشي الفيروس في مصانع مجموعة فولكسفاغن في مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية إلى إغلاق 3 مواقع أمس الاثنين لمدة 3 ثلاثة أيام على الأقل.

وقامت مدن أخرى مختلفة بما في ذلك شنغهاي بإغلاق أحياء ومبان، بينما حذر مسؤولو الصحة من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة.

وأجبر مصنع (آي فون) على تعليق نشاطه، كما فُرضت قيود في مدن رئيسية أخرى في أنحاء البلاد بينها شنغهاي.