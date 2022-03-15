بعد إطلاق صاروخ “بالخطأ” على باكستان.. الهند تقول إنها تراجع إجراءات أنظمة الأسلحة

قال وزير الدفاع الهندي، الثلاثاء، إن بلاده تجري مراجعة للإجراءات الدائمة المتعلقة بتشغيل وصيانة وفحص أنظمة الأسلحة بعد إطلاق صاروخ بطريق الخطأ على باكستان الأسبوع الماضي.

وقال الوزير (راجنات سينغ) للبرلمان “نعطي أولوية قصوى لسلامة وأمن أنظمة أسلحتنا، إذا اكتشفنا أي خلل فسيتم تصحيحه على الفور”.

كانت الهند، قالت إنها أطلقت بطريق الخطأ صاروخا صوب باكستان بسبب “عطل فني” أثناء إجراء صيانة دورية، وأدى ذلك إلى إطلاق الصاروخ “بطريق الخطأ”.

وقالت “علمنا أن الصاروخ سقط في منطقة بباكستان، ورغم أن الحادث مؤسف جدا فمن دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث”.

وقال وزير الدفاع الهندي إن الهند أطلقت بطريق الخطأ صاروخا سقط في باكستان مساء الأربعاء الماضي خلال أعمال الصيانة والفحص الروتينية.

وأعرب الوزير الهندي عن ارتياحه لأن الحادث لم يتسبب في إصابة أحد بأذى.

تحذير باكستاني

كانت باكستان قد حذرت الهند من “عواقب وخيمة” بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان بعد الحادث إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام اباد، يوم الجمعة، للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرّض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت باكستان الهند في البيان قائلة “إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا”.

وطالبت باكستان، الهند أيضا باطلاعها على نتائج التحقيق في الحادث.

وخاضت الدولتان 3 حروب والعديد من الاشتباكات العسكرية، كان آخرها في 2019 عندما حدثت مواجهات بين القوات الجوية التابعة للدولتين.