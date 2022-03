حليف بوتين.. رئيس الشيشان رمضان قديروف يقول إنه سافر إلى أوكرانيا (فيديو)

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع بالقوات الشيشانية التي تهاجم العاصمة كييف.

ونشرت قناة (غروزني) التلفزيونية الشيشانية مقطعًا مصورًا على قناتها بموقع التواصل الاجتماعي (تلغرام)، أمس الأحد، يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد سبعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.

ولم يوضح المنشور مكان الاجتماع ولا زمانه.

Footage showing Head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov allegedly in Ukraine, around Kyiv. pic.twitter.com/Re0VWqimd2

وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يشكّك في سفره إلى منطقة كييف. وكتب على حسابه على تلغرام “ألم تشاهدوا الفيديو؟”.

ونشر قديروف الذي غالبًا ما يصف نفسه بأنه “جندي مشاة لبوتين” مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدجّجة بالسلاح في منطقة كييف في إطار قوة “الغزو” الروسية.

Ramzan Kadyrov, the strongman leader of Chechnya, says he’s in Ukraine. He claims this video shows him leading Chechen forces near Hostomel, 20km outside of Kyiv, a few days ago.https://t.co/K80KLNLafx pic.twitter.com/0x9hmvDdXu

— max seddon (@maxseddon) March 13, 2022