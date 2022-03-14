حرب روسيا على أوكرانيا.. تطورات اليوم الـ19 لحظة بلحظة (بث مباشر)

دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد، وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده “قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف”، في حين دخلت الحرب يومها الـ19.

وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل وإصابة العشرات إثر هجوم صاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من حدود أوكرانيا مع بولندا العضو في الناتو، وبعد أن أكد مسؤولون في الكرملين والرئاسة الأوكرانية أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستُستأنف اليوم الاثنين.

من ناحية أخرى، نقلت نيويورك تايمز وواشنطن بوست وفايننشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن روسيا طلبت من الصين عتادًا عسكريًّا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية، لكن متحدثًا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لوسائل إعلام إنه لم يسمع بذلك مطلقًا.

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آخر تطورات اليوم الـ19 للحرب:

منذ 23 دقيقة وزير الصحة البريطاني:

وزير العدل البريطاني سيتوجه إلى لاهاي اليوم للاجتماع مع المدعي العام.

الاجتماع مع المدعي العام لتقديم المساعدة في جمع أدلة على جرائم الحرب بأوكرانيا.

منذ 22 دقيقة السفيرة البريطانية في أوكرانيا: ندعو للإفراج الفوري عن المسؤولين الأوكرانيين الذين اختطفتهم القوات الروسية.

منذ 21 دقيقة انفصاليو دونيتسك: 4 جرحى وتدمير 22 منزلا جراء قصف القوات الأوكرانية لمناطق الجمهورية يوم أمس.

منذ 20 دقيقة شركة غازبروم الروسية: استمرار توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تقول إنها لتدمير مستودع ذخيرة أوكراني باستخدام طائرة هجومية #مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية pic.twitter.com/KfT9X4lp1a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ 52 دقيقة الدفاع الروسية:

دمرنا 3920 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء عمليتنا العسكرية.

قواتنا وصلت إلى مناطق فاديانويه وسلادكويه وستيبنويه وتارامتشوك وسلافنويه.

قواتنا تواصل عملياتها في أوكرانيا وتتقدم 11 كيلومترا في العمق الأوكراني.

الدفاع الروسية: السلاح الجوي الروسي يدمر 187 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

منذ 57 دقيقة سلطات كييف: مقتل شخصين وإصابة 7 بقصف القوات الروسية لمصنع أنتونوف بالعاصمة.

منذ 57 دقيقة هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان على الأقل و12 مصابا في القصف الروسي على مبنى سكني في العاصمة كييف.

منذ ساعة نوفوستي عن الخارجية الروسية:

التقدم في تسوية الأوضاع في أوكرانيا سيعتمد على رغبة كييف في السعي لتسوية.

نؤيد نقل مقر الأمم المتحدة من أمريكا لدولة محايدة ما يجعل عمل المنظمة أقل تسييسا.

منذ ساعة الخارجية الروسية لسبوتنيك: لا نستبعد أن تتطلب اتفاقية التسوية المحتملة مع أوكرانيا دعما بقرار من مجلس الأمن.

منذ ساعة الخارجية الروسية: إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا ليس على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي أو أي منصات دولية.

منذ ساعة رويترز عن وسائل إعلام روسية: الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد سبب لإرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: نخوض الاختبار الأكثر رعبًا في حياتنا وتاريخنا وسنحمي أغلى ما نملك، يجب أن نقاتل وأن نظل متماسكين وسوف ننتصر#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/k2N7eXI9Yo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 14, 2022

منذ ساعة وزارة الدفاع البريطانية:

القصف الروسي العشوائي والهجمات الجوية تسببت في دمار واسع النطاق في أوكرانيا.

هجوم الرئيس بوتين على أوكرانيا أجبر أكثر من 2.5 مليون أوكراني على ترك منازلهم.

منذ ساعتين سلطات ريفني الأوكرانية: غارة جوية روسية تضرب برج التلفزيون في ريفني شمالي البلاد.

منذ ساعتين رويترز عن التلفزيون الأوكراني: قتيل على الأقل و3 إصابات في قصف روسي على مبنى سكني في كييف.

منذ ساعتين هيئة الطوارئ الأوكرانية: إصابة 4 أشخاص وتدمير 7 مبان سكنية بهجوم صاروخي روسي على زيتومير غربي كييف.

منذ ساعتين هيئة الأركان الأوكرانية:

قواتنا الجوية أصابت 4 طائرات و3 مروحيات ومسيرات روسية.

وجهنا ضربات مدمرة للبنية التحتية الروسية داخل أراضينا المحتلة لتعطيل الدعم اللوجستي.

منذ ساعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

نحذر من أسوأ سيناريو قد يتعرض له المدنيون المحاصرون في ماريوبول.

ندعو إلى إعطاء الأولوية للوضع الإنساني في أوكرانيا وضمان مرور الأغذية والأدوية.

منذ ساعتين الخارجية الأمريكية: بلينكن اتصل بنظيره الأوكراني لتقديم الدعم المستمر وإدانة هجمات روسيا المستمرة.

منذ ساعتين البيت الأبيض: بايدن وماكرون أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم الحكومة والشعب الأوكرانيين.

منذ ساعتين الإليزيه:

الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والأوكراني واتفقوا على تشديد العقوبات على روسيا.

الرئيس الفرنسي اتفق مع نظيره الأمريكي على تعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.

ماكرون اتفق مع بايدن على دعم أوكرانيا والتشاور بشأن كل المبادرات التي تقود إلى وقف المعارك.

ماكرون أوضح لزيلنسكي تفاصيل المساعدات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي تقديمها لكييف خلال قمة فرساي.

منذ ساعتين نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: روسيا طلبت من الصين مساعدات اقتصادية لمواجهة تداعيات العقوبات عليها.

منذ ساعتين واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين: روسيا لجأت إلى الصين للحصول على معدات عسكرية ومساعدات بعد غزو أوكرانيا.