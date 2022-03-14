الجزيرة مباشر ترصد آثار قصف روسي على أحياء بالعاصمة الأوكرانية كييف (فيديو)

أظهرت لقطات للجزيرة مباشر آثار الدمار الذي أصاب مبنى من 9 طوابق جراء قصف روسي لحيّ أبولون، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين على الأقل بحسب سلطات الإنقاذ الأوكرانية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المنطقة بأكملها سكنية ولا توجد بها أيّ أهداف عسكري.

وأضافت أن أغلب سكان الحيّ هجروه إلى مناطق في غرب أوكرانيا نظرًا لأنه كان من أوائل الأحياء التي استهدفتها القوات الروسية بهجومها على العاصمة الأوكرانية.





من ناحية أخرى، سجلت كاميرا الجزيرة مباشر صور الدمار الواسع الذي خلفه القصف الروسي لمنطقة كورينيفكا بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وتظهر واجهات المباني مهدمة وهي خلاء بعد أن هجرها أهلها، وتنتشر على مد البصر سيارات محترقة جراء الغارات.





وتشهد الأحياء المتاخمة للعاصمة الأوكرانية هجوما شرسا من القوات الروسية في ظل استبسال ومقاومة مستميتة من القوات الأوكرانية.

وشنت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، حربا على أوكرانيا بهدف تخليصها ممن سمّتهم “النازيين الجدد”.

وتشترط موسكو لإنهاء الحرب تخلّي كييف عن أيّ خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتخاذ موقف الحياد التام.

وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، تخطى عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مليونين ونصف مليون منذ بداية الحرب حتى الآن، فيما وُصف بأنه أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية.