الأوقاف المصرية: ألمانيا تطلب للمرة الأولى في تاريخها 18 إماما وقارئا لإحياء ليالى رمضان

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، السبت، عن طلب ألمانيا من القاهرة إيفاد 18 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة زيادة أعداد الأئمة والقراء الموفدين إلى الخارج لإحياء ليالي شهر رمضان بالدول الأجنبية.

وأشار إلى أن عدد الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها (18) إمامًا وقارئًا لأول مرة في تاريخها، مما يؤكد الريادة الدينية لمصر.

وقال الوزير إن “هناك طلبًا دوليًّا كبيرًا لإيفاد أئمة وقراء مصريين لإحياء ليالي رمضان في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي عالميًّا”.

وأضاف أن طلبات إيفاد القراء والأئمة وصلت إلى الأوقاف من خلال الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية.

وفي السياق، أشار الوزير إلي أنه تم إيفاد 19 إمامًا وقارئًا إلى البرازيل و9 آخرين إلى فنزويلا إضافة إلى 7 أئمة وقراء إلى كندا، و4 إلى كل من إيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة.

ونوّه إلى وجود “طلب عالمي كبير ومتزايد من مختلف دول العالم لأئمتها وقرائها”.

ألمانيا تطلب ثمانية عشر إمامًا وقارئًا من الأوقاف لإحياء ليالي رمضان لأول مرة في تاريخها https://t.co/yQs9xYyot7 — الأهرام AlAhram (@AlAhram) March 12, 2022

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة اعتماد إيفاد 11 إمامًا وقارئًا إلى ألمانيا لإحياء ليالي رمضان، ليرتفع العدد لاحقًا إلى 18.

وتنص شروط الاعتماد على أن يكون القارئ معتمدًا باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولم يسبق إيقافه عن القراءة بالإذاعة والتلفزيون لأي سبب كان، وألا يزيد السن عن ستين عامًا، وأن يقبل الإيفاد إلى أي جهة تحددها الوزارة دون أي اعتذار.

ويعيش في ألمانيا ما يتراوح بين 5.3 و5.6 ملايين مسلم من أصول مهاجرة، بما يشكل ما بين 6.4 و6.7% من إجمالي سكان ألمانيا البالغ عددهم 83.2 مليون نسمة، وفق بيانات العام 2020.