“كييف جميلة رغم الحرب”.. تفاعل لافت مع تناول مستشاري رئيس أوكرانيا القهوة بشوارع العاصمة (فيديو)

لم يمنع تشديد حصار القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفها وغيرها من المناطق المحيطة بها مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تناول كوب قهوة ساخن في قلب المدينة التي هجرها سكانها خوفا من التقدم العسكري الروسي.

والتقط مستشار لزيلينسكي يدعى ميخايلو بودولياك مقطعا مصورا له وعدد من زملائه يتغزلون في المدينة رغم الدمار الذي لحق بها وفرار أكثر من مليوني شخص منها وهو نصف عدد من كانوا يسكنونها.

Kyiv is always beautiful. Even during a wartime..@ZelenskyyUa team is permanently on the working places.@arakhamia_david pic.twitter.com/ONzy4R8oSA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

وأرفق بودولياك المقطع المصور علي تويتر بعبارة “كييف دائما جميلة حتى خلال أوقات الحرب”.

وكان أحد المستشارين الإثنين المرافقين له في جولته بكييف قد علق علي الأوضاع قائلا “إنه لأمر مخزٍ أن تكون المدينة فارغة للغاية، لكننا وجدنا القهوة!”

وحصد المقطع المصور نحو 4 ملايين مشاهدة في أقل من يوم وفي ظل تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين شجاعة وصمود زيلينسكي وفريق عمله المثابر.

ويبدو الحصول علي كوب قهوة في كييف التي تتربص بها موسكو في محاولة لاجتياحها انعكاسا لمحاولات التمسك بمظاهر الحياة الطبيعية في العاصمة.

قهوة مجانا لحين النصر

ونشرت صحفية أوكرانية تدعي كريستينا بيردينسكيخ علي تويتر أنها تمكنت من الحصول علي كوب قهوة من أحد المقاهي رغم الحرب الدائرة وكان الملفت في الأمر أنها حصلت عليه “مجانًا”.

وقالت إن أحد المقاهي رفض الحصول على ثمن المشروب الساخن “إلا بعد تحقيق النصر”.

وعلقت على تويتر “سألت في مقهى عن ثمن القهوة فقالوا لي إنها بالمجان في مثل هذه الأوقات لا نأخذ المال”، وأضافت أنه في حالة الإصرار علي الدفع “فسيكون بعد تحقيق النصر”.

Киев. Спрашиваю в кофейне, сколько стоит кофе? Мне отвечают: бесплатно, в такие времена денег не берем. Я говорю: а если я хочу заплатить. Мне отвечают: заплатите после победы #Ukraine 🇺🇦👊 pic.twitter.com/MOozlLgpkT — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) March 12, 2022

في السياق، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تغيّر جوهري في الموقف الروسي خلال المفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، أمس السبت “أشعر بالسعادة لتلقي إشارة إيجابية من روسيا” ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن التي أكد خلالها على “أوجه التقدم في المفاوضات بين البلدين”

وأضاف “لدينا الخطط ومتأكدون من أننا سنصل إلى أهدافنا بالاعتماد على قواتنا” واصفًا الدعم الذي تتلقاه بلاده بأنه “الأقوى في تاريخ أوكرانيا منذ الاستقلال”

وتابع “روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك هي مثل كوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، روسيا بهجومها علينا عزلت نفسها وأصبحت بلدا لا يريد أحد العيش فيه”

من جانبها، قالت روسيا إن القوافل التي ستنقل السلاح إلى أوكرانيا “ستكون هدفًا مشروعًا لقواتها”.

وتأتي تصريحات المسؤولين في كلا البلدين بينما تتواصل المساعي الدولية لخفض التصعيد إلا أن التطورات الميدانية تتخذ منحى تصعيديًا على مستوى التصريحات والعمليات العسكرية.