“كييف جميلة رغم الحرب”.. تفاعل لافت مع تناول مستشاري رئيس أوكرانيا القهوة بشوارع العاصمة (فيديو)

لم يمنع تشديد حصار القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف وقصفها وغيرها من المناطق المحيطة بها مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تناول كوب قهوة ساخن في قلب المدينة التي هجرها سكانها خوفا من التقدم العسكري الروسي.

والتقط مستشار لزيلينسكي يدعى ميخايلو بودولياك مقطعا مصورا له وعدد من زملائه يتغزلون في المدينة رغم الدمار الذي لحق بها وفرار أكثر من مليوني شخص منها وهو نصف عدد من كانوا يسكنونها.

Kyiv is always beautiful. Even during a wartime..@ZelenskyyUa team is permanently on the working places.@arakhamia_david pic.twitter.com/ONzy4R8oSA

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022