الجزيرة مباشر ترصد تدمير مبنى لتخزين المواد الغذائية شرق كييف بعد تعرضه لقصف روسي (فيديو)

رصدت عدسة الجزيرة مباشر التدمير شبه الكامل لمبنى ضخم شرق مدينة كييف، والذي استهدفته القوات الروسية، وذلك في اليوم الثامن عشر من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال موفد الجزيرة مباشر إن المبنى المستهدف كان يستخدم لتخزين المواد الغذائية المثلّجة في بلدة كالينيف شرق العاصمة الأوكرانية.

وأضاف أن السلطات الأوكرانية علّقت على تدمير المبنى بقولها إن استهداف مخازن الأغذية والمأكولات يهدف إلى إضعاف الروح المعنوية بين صفوف الشعب الأوكراني، ولدفع سكان العاصمة إلى مغادرتها.

ولم يسمح الحراس لموفد الجزيرة مباشر بإكمال جولته بالمبنى نظرًا لاحتمال انهيار المبنى في أي وقت، لا سيما مع سقوط أجزاء منه بشكل تدريجي.

واستخرج الدفاع المدني الأوكراني قنبلة روسية قبل انفجارها بأحد منازل مدينة تشيرنيهيف.

وأعلن الدفاع المدني في المدينة نفسها مقتل شخص وتدمير مبانٍ عدة جراء غارة جوية روسية، اليوم الأحد.

الدفاع المدني الأوكراني يستخرج قنبلة روسية لم تنفجر بعد سقوطها على منزل في مدينة تشيرنيهيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/DzzDjlxZya — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 13, 2022

وقُتل أكثر من 2100 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفق ما أعلنت بلدية المدينة، اليوم الأحد.

وانضم نحو 100 ألف لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين الفارين من القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين على بدء الهجوم الروسي، وفق أحدث إحصاء للأمم المتحدة، الأحد.

ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشارت تقديرات أولية للأمم المتحدة إلى أن 4 ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربًا من الحرب، وهو رقم قد يرتفع، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأدان رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال “بأشد العبارات قصف روسيا العشوائي للمدنيين في أوكرانيا، وكذلك خطف روسيا لرئيسي بلديتي ميليتوبول ودنيبرورودين وأوكرانيين آخرين”.

وأضاف ميشال أن “عمليتي الخطف وغيرها من الضغوط على السلطات المحلية الأوكرانية تشكل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي”، مضيفًا “يجب إنهاء العدوان العسكري والسياسي الروسي على أوكرانيا”.