آوى عشرات الأوكرانيين بينهم أتراك.. روسيا تقصف مسجد سليمان القانوني في ماريوبول

تعرض مسجد لجأ إليه نحو 80 من المدنيين بينهم أتراك، للقصف في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما قالته وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية إن القوات الروسية قصفت مسجدا في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، لجأ إليه أكثر من 80 من البالغين والأطفال من بينهم مواطنون أتراك.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders. More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر “قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول”، وقالت “أكثر من 80 من المدنيين، بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، بينهم مواطنون أتراك”.

ولم تحدد وزارة الخارجية متى وقع هذا القصف، ولم تذكر ما إذا كان القصف قد خلف قتلى أو جرحى. وتنفي موسكو استهداف مناطق مدنية في هذه الحرب التي تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا”.

BREAKING: The Ukrainian government says Russia’s military has shelled a mosque sheltering more than 80 people in the besieged city of Mariupol. A government statementy did not have any immediate reports of casualties. https://t.co/WM5frnmTk6 — The Associated Press (@AP) March 12, 2022

واتهمت أوكرانيا روسيا برفض السماح للمدنيين بالخروج من ماريوبول التي يوجد بها مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين، وتنحي روسيا باللائمة على أوكرانيا في عدم إجلاء الناس.

ومدينة ماريوبول محاصرة من القوات الروسية وتتعرض للقصف منذ أكثر من أسبوع.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders. More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/9rmm1EmrQP — UKR Embassy in LTU (@UKRinLTU) March 12, 2022

وقال مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود، إن الوضع في المدينة الساحلية “ميؤوس منه”، وإن المدنيين يحاولون الفرار ويعانون من نقص المياه والتدفئة في حين شارفت المواد الغذائية على النفاد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر إن “ماريوبول المحاصرة تشهد أسوأ كارثة إنسانية على الأرض، 1582 قتيلا من المدنيين في 12 يوما”.

السحب السوداء غطت السماء.. تجدد اشتعال النيران في مستودعات نفطية قرب العاصمة كييف عقب غارة روسية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/yKNvnW25Zk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

ماريوبول تناشد تركيا

وكان مكتب رئيس بلدية ماريوبول، قد حضّ تركيا على أن تطلب من روسيا وقف تقدمها في المدينة التي يحاصر في مسجدها نحو 86 مواطنا تركيا بينهم 34 طفلا.

وتعيش ماريوبول المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا تحت حصار القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع، وتعاني من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء والغاز ويصعب فيها الاتصال بشبكة الهاتف أو الإنترنت.

وأفاد مستشار رئيس البلدية أن القتال انتقل إلى منطقة المسجد في غرب المدينة وبالقرب من بحر آزوف، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة في ماريوبول لهجوم مباشر.

وقال إنه “اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، شنت القوات الروسية هجمات متواصلة حتى لا يتمكن أحد من الخروج، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الناس في المسجد”.

وأوضح طلبه قائلا “حكومتنا لا تستطيع التحدث إلى الحكومة الروسية، لذلك نأمل أن تتمكن الحكومة التركية من التحدث معهم لإنقاذ هؤلاء الأتراك، إضافة إلى الأوكرانيين”.

وقال “نحن مستعدون لأي عملية لإجلاء الأتراك، ولكن لكي يحدث ذلك يتعين على تركيا مساعدتنا على وقف الهجمات، وأعتقد أن ذلك مستحيل بدون مساعدة الحكومة التركية”.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

ولجأ السكان الأتراك في ماريوبول إلى مسجد المدينة في الأيام التي تلت هجوم روسيا على أوكرانيا، ولم يعرف ما إذا كان هناك مسلمون من جنسيات أخرى قد لجؤوا إلى المسجد أيضًا بحثًا عن الأمان.

وقال مستشار رئيس البلدية بترو أندريوشينكو “نعتقد أنه وضع خطير للغاية بالنسبة للأجانب في ماريوبول، روسيا تغلق الممرات الإنسانية، وإذا ضربت روسيا المسجد فلا يمكننا مساعدة الناس هناك”.