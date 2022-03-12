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آوى عشرات الأوكرانيين بينهم أتراك.. روسيا تقصف مسجد سليمان القانوني في ماريوبول

حريق في منطقة سكنية في ماريوبول بعد قصف روسي (رويترز)
12/3/2022-|آخر تحديث: 12/3/202202:54 PM (مكة المكرمة)

تعرض مسجد لجأ إليه نحو 80 من المدنيين بينهم أتراك، للقصف في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا، حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما قالته وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية إن القوات الروسية قصفت مسجدا في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، لجأ إليه أكثر من 80 من البالغين والأطفال من بينهم مواطنون أتراك.

وكتبت الوزارة في تغريدة على تويتر “قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول”، وقالت “أكثر من 80 من المدنيين، بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، بينهم مواطنون أتراك”.

ولم تحدد وزارة الخارجية متى وقع هذا القصف، ولم تذكر ما إذا كان القصف قد خلف قتلى أو جرحى. وتنفي موسكو استهداف مناطق مدنية في هذه الحرب التي تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا”.

واتهمت أوكرانيا روسيا برفض السماح للمدنيين بالخروج من ماريوبول التي يوجد بها مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين، وتنحي روسيا باللائمة على أوكرانيا في عدم إجلاء الناس.

ومدينة ماريوبول محاصرة من القوات الروسية وتتعرض للقصف منذ أكثر من أسبوع.

وقال مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود، إن الوضع في المدينة الساحلية “ميؤوس منه”، وإن المدنيين يحاولون الفرار ويعانون من نقص المياه والتدفئة في حين شارفت المواد الغذائية على النفاد.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر إن “ماريوبول المحاصرة تشهد أسوأ كارثة إنسانية على الأرض، 1582 قتيلا من المدنيين في 12 يوما”.

ماريوبول تناشد تركيا

وكان مكتب رئيس بلدية ماريوبول، قد حضّ تركيا على أن تطلب من روسيا وقف تقدمها في المدينة التي يحاصر في مسجدها نحو 86 مواطنا تركيا بينهم 34 طفلا.

وتعيش ماريوبول المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا تحت حصار القوات الروسية منذ أكثر من أسبوع، وتعاني من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء والغاز ويصعب فيها الاتصال بشبكة الهاتف أو الإنترنت.

وأفاد مستشار رئيس البلدية أن القتال انتقل إلى منطقة المسجد في غرب المدينة وبالقرب من بحر آزوف، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه المنطقة في ماريوبول لهجوم مباشر.

وقال إنه “اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، شنت القوات الروسية هجمات متواصلة حتى لا يتمكن أحد من الخروج، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى الناس في المسجد”.

وأوضح طلبه قائلا “حكومتنا لا تستطيع التحدث إلى الحكومة الروسية، لذلك نأمل أن تتمكن الحكومة التركية من التحدث معهم لإنقاذ هؤلاء الأتراك، إضافة إلى الأوكرانيين”.

وقال “نحن مستعدون لأي عملية لإجلاء الأتراك، ولكن لكي يحدث ذلك يتعين على تركيا مساعدتنا على وقف الهجمات، وأعتقد أن ذلك مستحيل بدون مساعدة الحكومة التركية”.

ولجأ السكان الأتراك في ماريوبول إلى مسجد المدينة في الأيام التي تلت هجوم روسيا على أوكرانيا، ولم يعرف ما إذا كان هناك مسلمون من جنسيات أخرى قد لجؤوا إلى المسجد أيضًا بحثًا عن الأمان.

وقال مستشار رئيس البلدية بترو أندريوشينكو “نعتقد أنه وضع خطير للغاية بالنسبة للأجانب في ماريوبول، روسيا تغلق الممرات الإنسانية، وإذا ضربت روسيا المسجد فلا يمكننا مساعدة الناس هناك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات