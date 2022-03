موسكو تتهم “ميتا” بالتحريض على قتل الروس وأسهم الشركة تتراجع

قررت روسيا، الجمعة، فتح قضية جنائية ضد شركة (ميتا بلاتفورمز) المالكة لفيسبوك بعد تغيير سياسة خطاب الكراهية لديها والسماح بالتحريض على العنف ضد الجنود الروس بصفتها وسيلة للتعبير عن دعمها لأوكرانيا ورفضها التدخل الروسي هناك.

وطالب المدعون العامون الروس من المحكمة تصنيف عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكي على أنه “منظمة متطرفة”.

وقالت وكالة مراقبة وسائل الإعلام الحكومية الروسية إنه سيتم تقييد الوصول إلى منصات ميتا وحظر موقع إنستغرام في البلاد بسبب دعوات العنف ضد الروس.

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022