بعد تدمير مستشفى الأطفال في ماريوبول.. اتهامات أوكرانية لروسيا بقصف مدرسة لذوي الإعاقة في خاركيف

اتهم حاكم مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا أوليه سينيغوبوف، الجمعة، القوات الروسية بقصف مؤسسة (مدرسة داخلية) لذوي الإعاقة قرب بلدة إيزيوم الواقعة علي بعد 616 كيلومترا من العاصمة كييف.

وقال سينيغوبوف، في بيان “بعد جريمة الحرب في (مدينة) ماريوبول قصف العدو، اليوم، مدرسة أوسكيل الداخلية للأمراض النفسية والعصبية”.

وأضاف أن 330 شخصا كانوا داخل المدرسة المخصصة لعلم النفس العصبي ” أثناء وقوع الهجوم”.

وأشار إلى أن 50 شخصا من هؤلاء هم طلاب يعانون من صعوبة في المشي و10 منهم مقعدون على كراسٍ متحركة.

