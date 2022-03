الغارديان: النظام السوري يستعد لإرسال جنوده للقتال في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن السماح للمقاتلين من الشرق الأوسط بالانضمام إلى العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن “16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس” الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.

وكشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن قوات النظام السوري بدأت بتجنيد مقاتلين من صفوفها للذهاب إلى أوكرانيا، والقتال لصالح الجانب الروسي.

وقالت إن النظام وعد بدفع رواتب تصل إلى 3 آلاف دولار أمريكي شهريًا، أي ما يقارب 50 ضعف الراتب الشهري للجندي السوري، إذا قرر الانضمام لصفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

ونُشرت إشعارات التجنيد على عدد من المواقع الإلكترونية المرتبطة بالنظام السوري، وتضمنت وصفًا وظيفيًا يشترط “الخبرة في المشاركة في العمليات العسكرية وإمكانية السفر إلى الخارج”.

وظهرت، اليوم لقطات مصورة لما بدا أنهم جنود سوريون في عرض عسكري يحملون العلمين السوري والروسي ويرددون هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، ويحمل أحدهم شعار الرمز (z) الذي ارتبط مؤخرًا بتأييد العمليات العسكرية الروسية.

This morning, #Putin told his national security team that #Russia should begin accepting ‘volunteers’ from the #MiddleEast, to fight in #Ukraine.

Now we have this video, shared by #Moscow, that appears to include [some] #Assad Republican Guard personnel:pic.twitter.com/6oL1Jsn5WO

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 11, 2022