الأخبار|أوكرانيا

رئيس أوكرانيا: روسيا ترسل قوات جديدة بعد تكبدها أكبر خسائر لها منذ عقود (فيديو)

12/3/2022-|آخر تحديث: 12/3/202204:50 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها ما وصفه بأنه أكبر خسائر لها منذ عقود.

وحثّ زيلينسكي روسيا، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.

وقال زيلينسكي، إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنهم يعملون مع المفوضية الأوربية على تسريع انضمامهم إلى الاتحاد الأوربي، وقال “ننتظر حزمة عقوبات أوربية جديدة على روسيا”.

وأكد الرئيس الأوكراني التزام بلاده التام بوقف إطلاق النار في ماريوبول وطالب روسيا بالمثل، مشيرا إلى أنهم أرسلوا مساعدات إنسانية إلى هناك وأنهم ويبذلون جهودا كبيرة لإجلاء سكان المدينة.

ودعا قادة العالم إلى إظهار قدرتهم على التأثير من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن قواتهم تبذل جهودا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع وقال إن قواته دمرت 31 كتيبة روسية.

وفي السياق نفسه قال مسؤولان أوكرانيان، إن القصف الروسي مستمر خلال محاولات إجلاء ونقل مساعدات في أوكرانيا.

وقال حاكما منطقتي كييف ودونيتسك الأوكرانيتين في بيانين منفصلين اليوم السبت إن الهجمات الروسية مستمرة في مناطق تحاول أوكرانيا إجلاء سكان منها ونقل مساعدات إليها عبر “ممرات إغاثة إنسانية”.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم دونيتسك لوسائل إعلام محلية “تتجه شحنة إغاثة إنسانية إلى ماريوبول، وسوف نبلغكم كيف تسير الأمور، الوضع معقد، وهناك قصف مستمر، الوضع صعب إلى أبعد حد”.

المصدر : الجزيرة مباشر