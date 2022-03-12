رئيس أوكرانيا: روسيا ترسل قوات جديدة بعد تكبدها أكبر خسائر لها منذ عقود (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا بعد تكبدها ما وصفه بأنه أكبر خسائر لها منذ عقود.

وحثّ زيلينسكي روسيا، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بعد تحميل موسكو المسؤولية عن فشل محاولات الإجلاء السابقة.

وقال زيلينسكي، إنه تحدث مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية خطفته يوم الجمعة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنهم يعملون مع المفوضية الأوربية على تسريع انضمامهم إلى الاتحاد الأوربي، وقال “ننتظر حزمة عقوبات أوربية جديدة على روسيا”.

وأكد الرئيس الأوكراني التزام بلاده التام بوقف إطلاق النار في ماريوبول وطالب روسيا بالمثل، مشيرا إلى أنهم أرسلوا مساعدات إنسانية إلى هناك وأنهم ويبذلون جهودا كبيرة لإجلاء سكان المدينة.

رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: الروس تكبدوا خسائر فادحة لم يتعرضوا لها من قبل وأحلامهم باحتلال بلدنا تحطمت بسرعة#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/U2LUna8zAF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 12, 2022

ودعا قادة العالم إلى إظهار قدرتهم على التأثير من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن قواتهم تبذل جهودا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع وقال إن قواته دمرت 31 كتيبة روسية.

وفي السياق نفسه قال مسؤولان أوكرانيان، إن القصف الروسي مستمر خلال محاولات إجلاء ونقل مساعدات في أوكرانيا.

В армії російського агресора легалізували мародерство – розвідкаhttps://t.co/QzQBs0XP7x pic.twitter.com/JWLQfD1rh4 — Ukrinform (@UKRINFORM) March 12, 2022

وقال حاكما منطقتي كييف ودونيتسك الأوكرانيتين في بيانين منفصلين اليوم السبت إن الهجمات الروسية مستمرة في مناطق تحاول أوكرانيا إجلاء سكان منها ونقل مساعدات إليها عبر “ممرات إغاثة إنسانية”.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم دونيتسك لوسائل إعلام محلية “تتجه شحنة إغاثة إنسانية إلى ماريوبول، وسوف نبلغكم كيف تسير الأمور، الوضع معقد، وهناك قصف مستمر، الوضع صعب إلى أبعد حد”.