يُصيب الهدف على بُعد ميلين.. “أحد أكثر القناصين فتكًا في العالم” يصل إلى أوكرانيا للمساعدة (فيديو)

قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية إن “أحد أكثر القناصين فتكًا في العالم”، حسب تعبيرها، وصل إلى أوكرانيا مسلحًا ببندقيته للمساعدة في الدفاع عن البلاد عقب العملية العسكرية الروسية.

وقال الجندي الكندي السابق المعروف باسم والي “أرغب في تقديم المساعدة. الأمر بهذه البساطة”.

وأضاف في تصريحاته لوسائل إعلام عالمية “يجب أن أساعد لأن هناك أشخاصًا هنا (في أوكرانيا) يتعرّضون للقصف لمجرد أنهم يريدون أن يكونوا أوربيين وليسوا روسيين”.

وشارك والي (40 عامًا) في حرب أفغانستان قناصًا ضمن الفوج 22 الملكي الكندي، ويمكنه إصابة أي هدف من مسافة تتجاوز الميلين.

وعبر والي الحدود إلى أوكرانيا قادمًا من بولندا مطلع مارس/آذار الجاري برفقة 3 جنود كنديين سابقين آخرين جاءوا للانضمام إلى صفوف المواجهة ضد القوات الروسية.

وتابع في تصريحاته “استقبلنا الجنود هنا في أوكرانيا بحفاوة كبيرة، وكانوا سعداء بنا وصرنا أصدقاء على الفور”

ويعمل والي بعيدًا عن ساحات القتال مبرمج كمبيوتر مدني، ولديه ابن واحد.

ويصف تجربة السفر إلى أوكرانيا بأنها “صعبة”، لأنه لن يكون بجوار ابنه في حفل عيد ميلاده الأول.

وقال “قبل أسبوع واحد، كنت أعمل في البرمجة، والآن أحصل على صواريخ مضادة للدبابات وأقاتل في الخطوط الأمامية هذا هو واقع عملي”.

ويحرص الجندي الكندي على إبقاء شخصيته سرية وبعيدة عن الأضواء للحفاظ على سلامة زوجته وابنه، ويستخدم لقب (والي) الذي أُطلق عليه خلال مهمته في أفغانستان.

ويصف والي خلال حديثه كيف تغيرت الحياة في المدن الأوكرانية، كما أشاد ببراعة الأوكرانيين في مواجهة الجنود الروس وقدراتهم على نصب الكمائن.

وشوهد والي وهو يشارك في ملء الزجاجات بالغاز لصنع المولوتوف، وعلّق “لقد تغيرت الحياة هنا بطريقة خيالية والأوكرانيون سيدخلون التاريخ كشعب محارب”.

وأعلن والي أن مهمته في أوكرانيا بدأت بعد دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجنود الأجانب للمشاركة في الدفاع عن بلاده.

Legendary Canadian sniper ‘Wali’ has now arrived in Ukraine. “When I see images of destruction in Uk, it is my son I see.” His wife said, “I knew if I didn’t let him go, it would’ve broken him. It would be like putting him in jail.”https://t.co/7ua3sZ0EcE

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) March 9, 2022