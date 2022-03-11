رحّلت مئات اللاجئين السوريين.. الدنمارك تقرر منح الأوكرانيين إقامات استثنائية

كشف مسؤولون دنماركيون عن ترحيبهم الشديد باللاجئين الأوكرانيين والعمل على نظم حماية ستضمن لهم الحصول على تصاريح إقامة استثنائية في دول الاتحاد الأوربي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الخميس، أن “الترحيب اللافت بأذرع مفتوحة باللاجئين الأوكرانيين جاء من دولة كانت الأولى التي تعيد ترحيل اللاجئين السوريين إلى مدنهم بينما كانت الطائرات الروسية لا تزال تقصف مواقع سورية في محاولة لمساعدة نظام بشار الأسد على استعادة السيطرة على البلاد”.

وفي صيف 2020، بدأت السلطات الدنماركية برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء البلاد (سوريا) “تحسن بشكل كبير”.

ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق كانوا يعيشون في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة (الغارديان) البريطانية في تقرير نشرته في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ونقلت (سي إن إن) عن الوزير الدنماركي للشؤون الخارجية والتكامل ماتياس تيسفايا قوله “عندما تكون هناك حرب في أوربا ويتعرض أحد الجيران الأوربيين لما نراه في أوكرانيا دون أي شك يجب أن نساعد بأفضل ما في وسعنا من خلال الترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية”.

The response to Russia's invasion of Ukraine shows that countries like Denmark can take in refugees with compassion. The color of a refugee's skin, or their religion, should not have any bearing on that response, activists say https://t.co/W2gTw39YXL — Tara John (@tarajohn) March 10, 2022

وجاءت تصريحات تيسفايا بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

بدوره، أعلن راسموس ستوكلوند المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك لشبكة (سي إن إن) أن حكومة بلاده “بصدد صياغة قانون من شأنه تعليق قواعد اللجوء الخاصة بالأوكرانيين”.

وجاد في بيان لوزارة الهجرة والاندماج الدنماركية أن اللاجئين الأوكرانيين “لن يكونوا جزءًا من نظام اللجوء. ومن المقرر أن يسهل قانون مقترح على الأوكرانيين الحصول على تصاريح الإقامة حتى يتمكنوا من البدء سريعا في الالتحاق بالمدارس والتعليم والعمل”.

ويتماشى التوجه الدنماركي حيال اللاجئين الأوكرانيين مع منح الاتحاد الأوربي حماية مؤقتة للأوكرانيين -على غرار وضع اللاجئ – تسمح لهم بدخول الكتلة الأوربية دون تأشيرة واختيار البلد الذي يذهبون إليه.

يشار إلى أن الحماية المؤقتة ستمنحها دول الاتحاد الأوربي للاجئين الأوكرانيين لمدة عام تعاد مراجعتها مستقبلا، لكنها تعد تناقضا صارخا مع قواعد اللجوء في الاتحاد الأوربي حيث يتعين على اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة عضو دخلوا إليها، حسب الشبكة الأمريكية.

من جهتها، رفضت حكومة الدنمارك اتهامها “بالنفاق” في معاملة اللاجئين والتفريق بينهم.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، في بيان نشرته (سي إن إن) إن جميع اللاجئين “يعاملون بنفس الطريقة”.

وأضافت “بغض النظر عن قانون تصاريح الإقامة المؤقتة للأشخاص الفارين من أوكرانيا فإن جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك لهم الحقوق نفسها في نظام اللجوء الدنماركي”.

وأوضحت أن حوالي 30 ألف سوري ممن حصلوا على تصريح إقامة في الدنمارك منذ عام 2014 لا يزالون يعيشون في البلاد.

وأسفرت العملية العسكرية الروسية عن فرار أكثر من مليوني أوكراني خلال 15 يوما فقط، وفق بيانات الأمم المتحدة.