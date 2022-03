رحّلت مئات اللاجئين السوريين.. الدنمارك تقرر منح الأوكرانيين إقامات استثنائية

كشف مسؤولون دنماركيون عن ترحيبهم الشديد باللاجئين الأوكرانيين والعمل على نظم حماية ستضمن لهم الحصول على تصاريح إقامة استثنائية في دول الاتحاد الأوربي.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الخميس، أن “الترحيب اللافت بأذرع مفتوحة باللاجئين الأوكرانيين جاء من دولة كانت الأولى التي تعيد ترحيل اللاجئين السوريين إلى مدنهم بينما كانت الطائرات الروسية لا تزال تقصف مواقع سورية في محاولة لمساعدة نظام بشار الأسد على استعادة السيطرة على البلاد”.

وفي صيف 2020، بدأت السلطات الدنماركية برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء البلاد (سوريا) “تحسن بشكل كبير”.

ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق كانوا يعيشون في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة (الغارديان) البريطانية في تقرير نشرته في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ونقلت (سي إن إن) عن الوزير الدنماركي للشؤون الخارجية والتكامل ماتياس تيسفايا قوله “عندما تكون هناك حرب في أوربا ويتعرض أحد الجيران الأوربيين لما نراه في أوكرانيا دون أي شك يجب أن نساعد بأفضل ما في وسعنا من خلال الترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية”.

The response to Russia's invasion of Ukraine shows that countries like Denmark can take in refugees with compassion. The color of a refugee's skin, or their religion, should not have any bearing on that response, activists say https://t.co/W2gTw39YXL

