روسيا تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا وبوتين يتحدث عن “تحولات إيجابية” بالمفاوضات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن “تحولات إيجابية” في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بعد نحو أسبوعين من بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.





وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو “هناك بعض التحولات الإيجابية كما أخبرني مفاوضونا”.

وأضاف أن المفاوضات “تجري حاليا بشكل شبه يومي” ووعد بوتين نظيره البيلاروسي بأن يبقيه “على اطّلاع” بعملية التفاوض.





جولات المفاوضات

وعقد المفاوضون الروس والأوكرانيون عدة جولات من المفاوضات منذ أن بدأت القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وأدّت المحادثات إلى فتح عدة ممرات انسانية لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، لكن روسيا وأوكرانيا تبادلتا الاتهامات بعرقلة هذه الجهود.





ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية من عدة جهات من ضمنها الأراضي البيلاروسية، بحسب ما اتهمتها أوكرانيا التي قالت إن بعض القوات انطلقت من بلاروسيا.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عملياتها في أوكرانيا، إذ وسع الجيش الروسي اليوم الجمعة، هجومه وقصف لأول مرة، مدينة (دنيبرو) واستهدف مطارين عسكريين في غرب البلاد في حين بدأ الخناق يضيق حول العاصمة كييف.





وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، تقدم قوات روسية وآليات عسكرية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وصور لوزير الدفاع الروسي يزور مصابين في موسكو، إضافة لأوكرانيين يتظاهرون ضد الوجود الروسي في خيرسون.

ونشرت وسائل اعلام أوكرانية صورًا قالت إنها لاستعادة القوات الأكرانية لقرية فيكتوريفكا بتشرنيهيف.

وكانت دنيبرو المركز الصناعي الواقع على نهر دنيبر الفاصل بين شرق أوكرانيا -الموالي جزئيا لروسيا وباقي البلاد- هدفا لغارات أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وفقًا للسلطات المحلية.

آثار القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف نهر دنيبر بأوكرانيا#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/TnGM2MDceD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 11, 2022

كما قتل جنديان أوكرانيان وأصيب ستة في قصف على مطار لوتسك العسكري شمال غرب البلاد.

كما استهدفت القوات الروسية مطار إيفانو-فرانكيفسك العسكري في أقصى غرب البلاد، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القاعدتين الجويتين “أصبحتا خارج الخدمة”.





وبعد أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين عقدت في تركيا أمس دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعدت موسكو بفتح ممرات إنسانية للسماح للأوكرانيين الفارين من القتال باللجوء الى روسيا.

لكن أوكرانيا التي يعيش سكان مدنها التي تحاصرها القوات الروسية في الملاجئ ترفض الإجلاء إلى روسيا وتطالب بممرات إنسانية داخل حدودها.