شكاوى وإهانات.. سلسلة مطاعم كندية تغيّر اسم طبق “بوتين” الرائج بسبب حرب أوكرانيا

غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق “بوتين” الشهير المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت سلسلة مطاعم كندية، يوم الخميس، أنها قررت تغيير اسم وجبة شهيرة ومطلوبة من قبل الزبائن، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي شنتها روسيا عليها.

وكان مطعم (فريت ألور) يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم “فلاديمير” لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح “ذي فولوديمير” نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال صاحب سلسلة المطاعم (يانيك دي غروته) إن مالكي المطاعم التي تدير أكثر من 10 فروع في كيبيك وعددا من الفروع في فرنسا “غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوبا في تسمية الأطباق”.

وأُضيف طبق “فلاديمير” إلى قائمة المطعم عند إعادة انتخاب بوتين رئيسًا لروسيا في العام 2012.

Poutine not Putin: classic Quebec dish off the menu in France and Canada #FreedomFries https://t.co/4r9BVegADM

