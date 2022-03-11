شكاوى وإهانات.. سلسلة مطاعم كندية تغيّر اسم طبق “بوتين” الرائج بسبب حرب أوكرانيا

غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق “بوتين” الشهير المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت سلسلة مطاعم كندية، يوم الخميس، أنها قررت تغيير اسم وجبة شهيرة ومطلوبة من قبل الزبائن، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي شنتها روسيا عليها.

وكان مطعم (فريت ألور) يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم “فلاديمير” لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح “ذي فولوديمير” نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

يعتمدون الفكاهة أسلوبا

وقال صاحب سلسلة المطاعم (يانيك دي غروته) إن مالكي المطاعم التي تدير أكثر من 10 فروع في كيبيك وعددا من الفروع في فرنسا “غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوبا في تسمية الأطباق”.

وأُضيف طبق “فلاديمير” إلى قائمة المطعم عند إعادة انتخاب بوتين رئيسًا لروسيا في العام 2012.

Poutine not Putin: classic Quebec dish off the menu in France and Canada #FreedomFries https://t.co/4r9BVegADM — Caligula (@caligulapdx) March 10, 2022

وقال دي غروته “عندما عرف الناس أن بوتين يلقي قنابل على أوكرانيا، قررنا عندها إحداث تغييرات في القائمة”.

وغيّر مطعم (روي جوسيب) في مقاطعة كيبيك- الذي يقول إنّه مبتكر طبق بوتين عام 1956- التوصيف الذي يعتمده عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه “مخترع البطاطا المقلية والجبن”.

Russia Ukraine Conflict Popular Cheesy Dish Named After Vladimir Putin Dropped From Canada Restaurant Menu https://t.co/SNIVlMAgsa — Asia Post (@AsiaPost3) March 11, 2022

وفي فرنسا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم (لا ميزون دو لا بوتين) -دار البوتين- في بيان بأنّه تلقى “اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات” من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيسي خطأً بالرئيس الروسي”.

وفي فجر الخميس 24 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.