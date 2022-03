روسيا تقصف مدنًا ومطارات أوكرانية وتشدد حصار كييف وتقترح تسليم “الغنائم” للانفصاليين (فيديو)

أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ضربات جوية أصابت اليوم الجمعة مناطق مدنية، وأسفرت عن سقوط قتيل في مدينة دنيبرو الأوكرانية التي لم يصل إليها القصف الروسي من قبل.

وقالت الإدارة في بيان صباح اليوم إن 3 غارات جوية شُنّت على المدينة وأصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق، موضحة أن شخصا واحدا قد قتل بإحدى تلك الغارات.

واستهدف القصف الجوي الروسي، أيضا مدينة لوتسك في شمال غرب أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، قصفًا روسيًّا لمدينة دينبرو، وآثار القصف الروسي لمدينة خاركيف الأوكرانية، والغارات الجوية الروسية على مدينتي دنيبرو ولوتسك الأوكرانيتين.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو للقصف الذي قامت به للمواقع الأوكرانية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن “المطارات العسكرية في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك (مدينة في غرب أوكرانيا) توقفت عن العمل”.

من جانبه كتب رئيس بلدية المدينة (إيلهور بولشتشوك) في منشور على فيسبوك “انفجارات من جهة المطار، الجميع إلى الملاجئ، لا تنشروا أي صور أو عناوين أو بيانات اتصال”.

وتحدثت إدارة التدفئة في بلدية المدينة عن انقطاعات في نظام التدفئة “بسبب الانفجارات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الجمعة إن القوات الروسية “شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين وعطلتهما عن العمل”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء ما تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الانفصاليين المدعومين من روسيا استولوا على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية شمالي ميناء ماريوبول المحاصر المطل على بحر آزوف.

وتعتبر مدينة (فولنوفاخا) ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لميناء ماريوبول.

واقترح وزير الدافع الروسي سيرغي شويغو تسليم غنائم الأسلحة الأوكرانية من دبابات ومدفعية وصواريخ ستينغر وجافلين لقوات دونيتسك ولوغانسك، وهو المقترح الذي أيّده بوتين.

وقال شويغو إن أكثر من 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للمجيء وتقديم الدعم لدونيتسك ولوغانسك، وقال بوتين إنه من الممكن مساعدة المتطوعين الراغبين في التوجه إلى دونباس.

قال الجيش الأوكراني في بيان إن “العدو يحاول القضاء على دفاعات القوات الأوكرانية حول مناطق إلى الغرب والشمال الغربي من العاصمة لإغلاق كييف”.

وفي العاصمة كييف، قال رئيس البلدية (فيتالي كليتشكو) إن “نصف السكان فروا” وإن المدينة “تحولت إلى حصن، تم تحصين كل شارع وكل مبنى وكل نقطة مراقبة فيها”.

Find out more about the UK government's response: https://t.co/9SIvyYxJxe

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2022

وتحاصر القوات الروسية حاليا أربع مدن أوكرانية كبرى على الأقل، ووصلت آليات مدرعة إلى الأطراف الشمالية الشرقية لكييف حيث تعرضت الضواحي بما في ذلك إربين وبوتشا لقصف مكثف الأيام الماضية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث لمعلوماتها في بيان على تويتر إن “القوات الروسية تدفع بالمزيد من قواتها المنتشرة لتطويق المدن الرئيسية”.

The fastest-growing refugee crisis in Europe since World War II is happening now.

More than 2 million people have already fled war in Ukraine.

Please donate to help these refugees: https://t.co/ZvSmvCXUl7 pic.twitter.com/SyawslpQyg

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 9, 2022