تبادل اتهامات بين روسيا وأمريكا بشأن التخطيط لاستخدام أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة، من أن الاتهامات التي وجهتها إليها روسيا بأنها تدعم برنامجا لتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، قد يكون تحضيرًا لاستخدام القوات الروسية قريبًا لهذا النوع من الأسلحة في أوكرانيا.

وطلبت روسيا، أمس الأربعاء، من الولايات المتحدة أن “تفسر للعالم سبب دعمها” لما تصفه بأنه برنامج بيولوجي عسكري في أوكرانيا يشمل مسببات لأمراض فتّاكة بما فيها الطاعون والجمرة الخبيثة.

وجددت روسيا اليوم الخميس، اتهامها للولايات المتحدة بتمويل برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.

ونفت الولايات المتحدة، الاتهامات التي وجهتها إليها روسيا بأنها تدعم هذا البرنامج، محذرة من أن الهدف قد يكون التحضير لاستخدام القوات الروسية أسلحة مثل هذه في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الكرملين ينشر عن عمد أكاذيب صريحة مفادها أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تقومان بأنشطة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن “روسيا تختلق ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروّعة في أوكرانيا”.

في السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض (جين ساكي) في تغريدة على تويتر إن الاتهامات الروسية “منافية للعقل” وأضافت “رأينا أيضًا مسؤولين صينيين يرددون نظريات المؤامرة هذه”.

وقالت “أما وقد ادعت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة، فينبغي علينا جميعًا أن ننتبه إلى احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، أو أن تستخدمها تحت راية كاذبة”.

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية (إيغور كوناشينكوف) في مؤتمره الصباحي اليوم الخميس حول النزاع في أوكرانيا “كان الهدف من هذه البحوث البيولوجية الممولة من وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا إنشاء آلية لانتشار مسببات أمراض قاتلة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن واشنطن نفذت مشروعا في كييف لدراسة انتقال مسببات الأمراض عن طريق الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا.

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في تغريدة إن القوات الروسية وجدت أدلة على أن كييف حاولت محو آثار برنامج عسكري بيولوجي في أوكرانيا، مؤكدة أن هذا المشروع تموّله الولايات المتحدة.

وفي بيانه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “هذه المعلومات الروسية المضللة محض هراء، موسكو لديها سجل حافل في اتهام الغرب بنفس الجرائم التي ترتكبها روسيا نفسها”.

لكن الولايات المتحدة قالت يوم الثلاثاء إنها تتعاون مع كييف لمنع القوات الروسية من الاستيلاء على مواد تستخدم في بحوث بيولوجية في البلاد.

#Konashenkov: 🇺🇦nationalists delivered about 80 tons of ammonia to Zolochiv settlement near #Kharkov. Residents from there say nationalists teached them how to act in a #chemical attack. Nationalists planning a provocation with toxins to accuse #Russia of using chemical weapons. pic.twitter.com/li4bURU9T7

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 9, 2022