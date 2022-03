شاهد: لحظة تدمير منظومة صواريخ روسية في أوكرانيا باستخدام مسيّرات بيرقدار التركية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تدمير منظومة صواريخ روسية بالاعتماد على الطائرات المُسيّرة (بيرقدار تي بي 2) التركية الصنع.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك لقطات مصورة توثّق لحظة تفجير منظومة الصواريخ، وعلقت عليها “عمل رائع لطاقم بيرقدار الأوكراني”.

وأظهرت لقطات أخرى نشرها الجيش الأوكراني، الخميس، تدمير دبابات روسية كانت في طريقها إلى العاصمة كييف، في كمين اعتمد على طائرات من دون طيار.

وقال محللون إن القافلة التي تعرضت للكمين “تضمنت مركبة تحمل قاذفة صواريخ تعمل بالضغط الحراري في مدينة بروفاري شمال شرق العاصمة”، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وفي السياق، أعلن جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية “تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات”.

وقال إن الخسائر وقعت “عندما تم استهداف كتيبة دبابات روسية في قرية سكيبين على المشارف الشرقية لكييف”.

من جهته، قال مسؤول أمريكي – لم تتم تسميته- في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن التقديرات تؤكد “مقتل نحو 6 آلاف جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا” مشيرًا إلى صعوبة تقدير الخسائر القتالية بدقة.

وأضاف أن روسيا فقدت ما يتراوح بين 20 إلى 25 طائرة هليكوبتر و15 طائرة أخرى، بينما فقدت أيضًا مئات المركبات، بما في ذلك الدبابات والمعدات المدرعة.

وفي وقت سابق من اليوم، دوّت صفارات الإنذار مجددًا في كييف جراء القصف الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية أخرجت من الخدمة بالإضافة إلى تدمير 146 طائرة عسكرية أوكرانية منذ بدء الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمة له أن روسيا شنت غارة على مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول جنوبي البلاد.

وأضاف “الناس والأطفال ما زالوا تحت الأنقاض”، واتهم موسكو بتنفيذ ما وصفه بعمليات “إبادة جماعية”.

Ukraine’s Defense Intelligence Service said “significant losses in personnel and equipment” were caused to a Russian tank regiment in the village of Skybyn, on the eastern outskirts of Kyiv.

