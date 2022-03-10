لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا.. لا تقدم بشأن وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي في تركيا بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، إن الغرب يتصرف بشكل خطير حيال أوكرانيا وإن عملية الجيش الروسي تسير كما هو مخطط.

وعبّر وزير الخارجية الأوكراني (دميترو كوليبا) عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بجنوب تركيا.

وقال كوليبا للصحفيين “تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه”، وأضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي “مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة”.

الغرب يتصرف بشكل خطير

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الغرب يخلق خطرا في المنطقة سيستمر سنوات عديدة وإن “الذين يوردون السلاح لأوكرانيا والمرتزقة هناك يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي ينتهك كافة المبادئ بتصدير الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، وقال “لا نخطط للهجوم على أي دولة ولم نهجم على أوكرانيا لكننا وصلنا إلى وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمننا”.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، كشف وزير الخارجية الروسي أنهم يريدون منها أن تكون “دولة حيادية” وقال” نود أن تكون محادثات بيلاروسيا جدية وأن تكون نتائجها ضمن تسوية شاملة للأزمة الأوكرانية”.

وقال سيرغي لافروف، إن “المدنيين بأوكرانيا أصبحوا رهائن ودروعا بشرية في يد الكتائب المتطوعة وقوات الدفاع الإقليمي” موضحا أنه بحث المسألة الإنسانية مع نظيري الأوكراني.

السفير الروسي بالقاهرة يتحدث للجزيرة مباشر عن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا والعلاقات مع مصر (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/Uio8RcFsdShttps://t.co/eJXFArm5zq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

ضمانات أمنية

وفيما يخص الضمانات الأمنية، أبدى وزير الخارجية الروسي، استعداد بلاده لبحث ضمانات لأمن أوكرانيا بشكل مشترك مع ضمانات لأمن روسيا وأوربا.

وأكد سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض الاجتماع مع الرئيس الأوكراني زيلنسكي، لكنه قال إن “أي تواصل من هذا النوع يجب أن يكون بأجندة محددة”.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الدول الغربية، قال سيرغي لافروف، إن بلاده لا تريد نهائيا الاعتماد على الدول أو الشركات الغربية مرة أخرى، وأضاف “الغرب يستخدم أوكرانيا لتقويض روسيا”.

مغادرة المحطات النووية

من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني (دميترو كوليبا) بعد أول محادثات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا منذ الهجوم الروسي على بلاده، إنه يتعين على القوات الروسية مغادرة الأراضي التي تضم منشآت الغاز والمحطات النووية الأوكرانية.

وقال في مؤتمر صحفي في تركيا إنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن أوكرانيا لم يكن لديها أي مشاكل تتعلق بالأمن النووي قبل الغزو بعد أن أثار لافروف الأمر خلال المحادثات.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي لم يكن سهلا، وقال “جئت إلى هنا للعمل على فتح ممر إنساني من ماريوبول وإليها، لكن نظيري الروسي لم يعد بذلك”.

اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بارتكاب إبادة جماعية بعد قصفها مستشفى للأطفال في ماريوبول، مما أدى إلى دفن مرضى تحت الأنقاض.

وغرد قائلا: "هذه فظاعة! إلى متى سيظل العالم متواطئا بتجاهل الإرهاب؟ أغلقوا السماء الآن! أوقفوا القتل! لديكم القوة، ولكن يبدو أنكم تفقدون الإنسانية". pic.twitter.com/XqPWp3XNdF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2022

وقال “جئت لمعالجة مشكلة المناطق المحاصرة ولافروف قال إنه سيتواصل مع صناع القرار بموسكو”، مشيرا إلى أنه تطرق إلى وقف إطلاق نار مدته 24 ساعة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الأكثر إلحاحا.

وأوضح الخارجية الأوكراني، أن حديث لافروف يشير إلى أن روسيا ستستمر في عدوانها حتى تلبي أوكرانيا مطالبها، وقال “قائمة مطالب لافروف تعني الاستسلام وأوكرانيا لن تستسلم بل تريد حلا متوازنا”.

وفيما يتعلق بموقف حلف شمال الأطلسي، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن حلف الناتو “لا يبدو مستعدا للتحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين من الهجمات الجوية الروسية”.

إبقاء الممرات الإنسانية

في ذات السياق قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنهم أكدوا في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه الروسي والأوكراني، على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة دون أي عائق.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الاجتماع، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إلى أنهم بحثوا إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو “رغم كافة الصعوبات أستطيع القول إن الاجتماع الثلاثي جرى بشكل حضاري”.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة في الأزمة مع روسيا.