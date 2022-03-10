خبير اقتصادي: العقوبات المفروضة على روسيا “هِبات” وهذه هي الدلائل (فيديو)
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حيدر أن العقوبات المفروضة على روسيا ليست عقوبات بل هبات لها، ولن تتضرر روسيا منها بالقدر الذي يصوره الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضاف في لقائه بالجزيرة مباشر أن هذه العقوبات تنعش الاقتصاد الروسي واقعيًّا، مشيرًا إلى ازدياد العائدات النفطية لروسيا في عشرة أيام؛ إذ ارتفعت من 4.7 مليارات دولار في 22 فبراير/ شباط لتصل إلى 7 مليارات دولار في 8 مارس/ آذار.
وتساءل “كيف يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات وهي تستورد كمًّا ضئيلًا جدًّا من النفط الروسي؟ وعندما يعلن بايدن مقاطعة أمريكا للنفط والغاز الروسيين فهو يتسبب فقط في رفع أسعاره بالعالم ويضر كل مواطن في الكون”.
وأوضح أن “الدول الرئيسية التي تستورد النفط والغاز من روسيا لا علاقة لها بأمريكا، فالصين تستورد قيمة 23.7 مليار دولار منها، وهولندا تستورد قيمة حوالي 10 مليارات، وألمانيا تستورد مقدار 6.3 مليارات، وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفنلندا وبولندا واليابان من ضمن أكبر 10 دول تستورد النفط والغاز الروسي بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
بالدلائل.. خبير اقتصادي: العقوبات على #روسيا "هبات" ولن تضر روسيا كما يصورها #بايدن#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/mYVlAVnV22
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022
وتابع “واقع الحال يقول إن الولايات المتحدة توقع الضرر على بقية دول العالم وليس على روسيا، بينما تستفيد أمريكا أيضًا من رفع أسعار النفط بصفتها مصدرة له”.
وأردف “وعندما يرتفع سعر النفط الأمريكي ساعتها يمكن إنتاجه ونقله إلى العالم بأرباح عالية، ويمكن أيضا إنتاج الغاز وتوريده إلى أوربا”.
واستطرد “وخلق هذا الذعر الجديد في أوربا من روسيا سينتج عنه احتياج دولها إلى أنظمة أسلحة جديدة في كل المجالات كمجال الطاقة والتقنية والحروب العسكرية، مما يعني منفعة اقتصادية لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 200 تريليون دولار في السنوات العشر القادمة، بحسب تقديرات الدكتور محمد حيدر.
أكبر حملة عقوبات دولية في التاريخ على #روسيا .. ما مدى تأثيرها؟ #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/LQXXk9yFLT
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022
أبرز العقوبات على روسيا
- مقاطعة المصرف المركزي ومؤسسات مالية روسية وحظر التعامل بنظام سويفت على المصارف الروسية.
- إعلان أمريكا حظر استيراد النفط الروسي وبريطانيا تعلن حظره تدريجيا، وشركة غازبروم للغاز الروسي تعجز عن جمع أموالها من الغرب.
- إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي في أوربا والناتو، وشركتا بوينغ وإيرباص توقفان صيانة الطيران الروسي والمملكة المتحدة تغلق موانئها أمام السفن الروسية، وشركات شحن عالمية تعلّق عملها في الموانئ الروسية.
- أوربا تحظر (آر تي) و(سبوتينك) عبر الراديو والتلفاز والإنترنت، وفيسبوك ويوتيوب يحظران منشورات الإعلام الروسية في أوربا، وغوغل يمنع وسائل إعلام روسية من جني أموال عبر منصاته.
- فرض عقوبات على شخصيات روسية نافذة ومنعها من السفر إلى أوربا وتجميد أموالها.
- ماكدونالدز تغلق مطاعمها في روسيا (850 مطعما) وستاربكس تعلن أنها ستغلق مؤقتا مقاهيها هناك (130 مقهى)، وكوكاكولا تغلق نشاطها وبيبسيكو توقف بيع المشروبات والأغذية هناك.