بوتين والأسلحة البيولوجية.. الغارديان: أوجه شبه كثيرة بين حرب روسيا في أوكرانيا وسوريا

عندما صعدت متحدثة روسية إلى منصة في موسكو وحذرت من “برنامج أسلحة بيولوجية” في أوكرانيا أدرك المقاتلون في ساحة معركة أخرى وهي سوريا ما قصدته وفقًا لتحليل بصحيفة (الغارديان) البريطانية.

فقد سمعت جماعات المعارضة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد -والتي ما زالت تسيطر على شمال سوريا- كل ذلك من قبل منذ عام 2015، عندما استحوذت روسيا على حصة بارزة في الصراع كانت الادعاءات بأنهم استخدموا الأسلحة الكيماوية -بدلاً من نظام الأسد- بمثابة افتراء جاهز جعلهم على علم بهجوم وشيك.

وتقول الصحيفة إن هذه المزاعم تطلقها موسكو كلما أرادت اكتساح بلدة أو مدينة بقوات برية تدعمها، ويتبع ذلك قصف عنيف وعشوائي وكذلك الإفلات من العقاب.

وحتى في مهدها، فإن الحرب الروسية في أوكرانيا لها العديد من أوجه الشبه بالصراع في سوريا منها: الوحشية المفرطة، والهروب الجماعي للمدنيين المذعورين، والدمار العشوائي، والآن يمكن إضافة استخدام الذرائع المنذرة إلى قائمة الجرائم الروسية التي ولدت وسط أنقاض غروزني وشبه جزيرة القرم ودونباس، وبرزت ضد المدنيين في شمال سوريا المحاصر.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) والقيادة الأوكرانية على حد سواء بازدراء الادعاء الروسي الذي ترافق مع دعوة لإيجاد حلول، وبدا أن هناك احتمالية ضئيلة لاختراق الخطاب الدولي الذي يتعارض بشدة مع الكرملين وبرامج التضليل الخاصة به.

لكن القصة كانت مختلفة تمامًا في سوريا، إذ تم استقبال كل ادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل المتمردين بسذاجة في أجزاء من المملكة المتحدة وأوربا ولم يكن هناك اهتمام كبير بفضح أكاذيب موسكو، فكان الفوز في حرب المعلومات المضللة بمثابة نجاح روسي في سوريا.

“We saw this in #Aleppo and now we are seeing it in places like #Mariupol. It is clearly a tactic of intimidation and subjugation…In both cases, it’s shell to hell, surround and besiege, then shell to hell again and offer concessions.” https://t.co/Edc5QmH3pn #syria #ukraine

— Michael Deibert (@michaelcdeibert) March 10, 2022