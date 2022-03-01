صحفية أوكرانية لرئيس الوزراء البريطاني: أنتم خائفون.. وأطفالنا يدفعون الثمن (فيديو)

انفعلت صحفية أوكرانية علي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، واتهمت بلاده وغيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بترك الشعب الأوكراني وأطفاله يفقدون حياتهم تحت القصف الروسي للمدن.

وتحدثت الصحفية داريا كالينيوك بشكل حاد حتي غلبتها دموعها، معلنة أن موقف بريطانيا وأعضاء الناتو يعكس “خوفًا كبيرًا”.

Just had a chance to ask a question to @BorisJohnson https://t.co/4ee6eXJj6g — Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 1, 2022

وقالت في مقطع مصور التُقط لها أثناء مواجهتها جونسون في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البولندية وارسو “أنت تأتي إلى بولندا وليس إلى كييف ولفيف (مدينتان أوكرانيتان) لأنك خائف، ولأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) خائف من الحرب العالمية الثالثة التي اندلعت بالفعل والأطفال الأوكرانيون هم الذين يدفعون ثمنها”.

وانتقدت داريا أيضًا خلال مداخلتها نهج العقوبات الذي اتبعته الدول الغربية مع موسكو.

صحفية أوكرانية تنفعل أمام رئيس الوزراء البريطاني: أنتم خائفون.. وأطفالنا يدفعون الثمن!#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/3sEkZqVEx6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2022

وأشارت إلى استمرار وجود رومان أبراموفيتش رجل الأعمال والسياسي الروسي وأولاده بالعاصمة البريطانية لندن إضافة إلى وجود أبناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هولندا، بينما يموت الأطفال والنساء في أوكرانيا.

وتابعت “أنت تتحدث عن رزانة الشعب الأوكراني لكن النساء الأوكرانيات والأطفال الأوكرانيين يرتعبون بسبب القنابل والصواريخ التي تنطلق من السماء”.

وأضافت أن الشعب الأوكراني يطلب بشدة من الغرب حماية أجوائه بفرض منطقة حظر طيران.

ولفتت إلى أن عبور النساء والأطفال إلى الحدود بات مستحيلًا بسبب انتشار الألغام.

This is how Ukranian Journalist pleading In Front of Boris Johnson To take The Ukranian Issue serious..

Heart wrenching💔pic.twitter.com/eo89kWQ39x — Aaqib Majeed Khan (@Proud_kashmiri2) March 1, 2022

وأوضحت “من المستحيل الآن عبور الحدود الأوكرانية، فهناك ألغام على مسافة 30 كيلومترًا”.

وكانت داريا قد عبرت الحدود الأوكرانية قبل أيام قادمة إلي بولندا.

بدوره، رد جونسون علي داريا خلال المؤتمر بأن مشاركة بريطانيا في إسقاط طائرات روسية “يعني الدخول في قتال مباشر مع روسيا”.

وقال”هذا ليس شيئًا يمكننا القيام به، وأعتقد أن عواقب ذلك سيكون من الصعب جدًّا السيطرة عليها حقًّا”.

Watch the jaw-dropping moment Ukranian journalist Daria Kaleniuk confronts Boris Johnson at a press conference in Warsaw 👇https://t.co/zKwlojKy7A — Abbi Garton-Crosbie (@agc_reports) March 1, 2022

وفي وقت سابق اليوم، جدد حلف شمال الأطلسي تأكيد أنه “لن يكون طرفًا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا”.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الناتو “لن يكون طرفًا في هذا النزاع” مضيفًا أن الحلف “يقدم كل أنواع الدعم العسكري لأوكرانيا لكنه لن يرسل أي جندي إليها”.

وأضاف أن الحلف “دفاعي ولا يسعى إلى المواجهة مع روسيا”.