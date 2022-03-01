روسيا تعتبر زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا.. والناتو: لن نكون طرفا في الحرب

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تزال تعتبر فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا، في حين أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) مجددا أنه لن يكون طرفا في الحرب.

وردًّا على سؤال صحفي عما إذا كان الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا قال بيسكوف “نعم، إنه رئيس أوكرانيا”.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية عن بيسكوف قوله إن الرئيس الأوكراني “يمكنه أن يأمر (القوات الأوكرانية) بإلقاء أسلحتها، وعندها لن يسقط ضحايا”.

واعتبر الكرملين الثلاثاء أنه من المبكر “تقييم” المحادثات التي جرت مؤخّرًا بين موسكو وكييف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية في يومها السادس.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بحدوث المفاوضات وإنه “من المبكر جدًّا تقييم” نتائجها.

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي (رويترز)

وفي كلمته أمام الجلسة الاستثنائية للاتحاد الأوربي المنعقدة حاليًّا قال الرئيس الأوكراني إنه متأكد من أن بلاده ستنتصر في الحرب.

وأوضح أن صاروخين من نوع “كروز” سقطا على ميدان الحرية أكبر ميادين العاصمة كييف، وأن 16 طفلا قتلوا بسبب القصف الروسي منذ بدء الحرب.

وتابع “أوكرانيا تضحي بأفضل مواطنيها خلال المعركة كي يتم التعامل معنا بمساواة ولن يتمكن أحد من كسر عزيمتنا، وعلى الأوربيين أن يدعمونا وحتمًا ستنتصر الحياة على الموت”.

وأردف “نكافح لكي نكون أعضاء متساوين في أوربا ويجب على الاتحاد الأوربي إثبات وقوفه إلى جانبنا”.

الناتو: “لن نكون طرفا”

واستبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ مجددا بحسم، مشاركة الحلف في حرب أوكرانيا.

وقال السياسي النرويجي اليوم الثلاثاء -خلال زيارة للقاعدة الجوية البولندية في لاسك- “الناتو لن يرسل قوات إلى أوكرانيا أو ينقل طائرات إلى المجال الجوي الأوكراني. الناتو لن يشارك في الصراع”.

بدوره قال الرئيس البولندي أندريه دودا “لن نرسل طائراتنا، لأن ذلك سيعني تدخلًا عسكريًّا في الصراع الدائر في أوكرانيا، وسيعني ذلك أن الناتو سيتدخل في الصراع، لكن الناتو لن يكون طرفا فيه”.

وأشار دودا إلى أنه يتم تقديم مجموعة واسعة من المساعدات، وخاصة المساعدات الإنسانية مضيفًا “لكن طائراتنا لن تحلق إلى أوكرانيا في الوقت الحالي”.