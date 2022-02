الهند.. استمرار المظاهرات ضد منع الحجاب في المدارس وملالا يوسف تهاجم الحكومة (فيديو)

تظاهر المئات من الطلاب والطالبات في مدينة كلكتا بشرق الهند، اليوم الأربعاء، ورددوا هتافات وأغلقوا طرقًا احتجاجًا على حظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا بجنوب البلاد مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.

وقالت وكالة رويترز إن المظاهرات لم تشهد وقوع حوادث.

وقالت تسمين سلطانة إحدى المتظاهرات “سنواصل الاحتجاج حتى تتوقف الحكومة عن إهانة الطالبات”.

وأضافت “كل ما نريده هو استعادة حقوقنا الأساسية التي لا يمكنهم سلبها منا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي أن مدارس عدة في ولاية كارناتاكا منعت دخول الفتيات المحجبات بناء على أمر من وزارة التعليم مما أثار احتجاجات من أولياء الأمور والطالبات.

واجتذب الجدل ملالا يوسف، الناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم البنات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي نجت من إطلاق النار عليها وهي في 15 من عمرها على يد مسلّح من حركة طالبان في بلدها في عام 2012.

ووصفت ملالا يوسف هذا القرار بأنه “مرعب”، وأضافت “يستمر التحريض ضد النساء المسلمات في كل الاتجاهات”.

وأردفت “إن المدارس الهندية تجبر الطالبات المسلمات على الاختيار بين الدراسة والحجاب”.

وشددت ملالا قائلة “يجب على القادة الهنود وقف هذه الحملات التي تقوم على تعميم سياسة التهميش ضد النساء المسلمات”.

“College is forcing us to choose between studies and the hijab”. Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I — Malala (@Malala) February 8, 2022

وفي إحدى الحوادث التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر بقوة على شبكة الإنترنت، ظهرت طالبة ترتدي الحجاب يحيط بها شبان هندوس يهتفون بشعارات دينية أثناء محاولتها دخول مدرستها في كارناتاكا.

وفي فيديو آخر تداولته منصات التواصل الهندية، ظهر عدد من الطلاب والطالبات يحملون كتاب القواعد والسلوكات المعتمدة في مدرسة بانداسكار بولاية كارناتاكا التي منعت الحجاب، والذي يبرز في أحد بنوده السماح للطالبات بالحضور إلى المدرسة بالحجاب إن كانت ألوانه تتفق مع ألوان الزي المدرسي.

Students at #Kundapura #Udupi expose the lie of #Bhandaskar pvt college.Their rule book clearly shows girls can wear #Hijab if the color matches that of uniform.They allege- buckling under pressure from #Hindutva groups the mangement is banning #Hijabi students #Karnataka pic.twitter.com/hkkVvaHihV — Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 4, 2022

وواجهت ملالا يوسف، انتقادات من قبل النشطاء الهنود المؤيدين لقرار منع الحجاب، حيث قال الصحفي أناند ناراسمهان، “الأمر يبدأ بإجبار الفتيات على الحجاب، ثم فصل الفتيات عن الذكور في المدارس، وفي النهاية لا يصبح لهؤلاء الفتيات مكان في المدارس، ألم تكن ملالا نفسها ضحية لهذا التصعيد؟ أم قررت التنازل عن جائزة نوبل والانضمام لطالبان والقاعدة؟”.

It starts with a hijab, then it progresses into separate classrooms and finally into no schools for girls.. haven’t we seen this in Afghanistan and pak? wasn’t Malala the victim of this very thought progression? Or is she planning to return her Nobel & join Al Qaeda/ISIS/Taliban? — Anand Narasimhan (@AnchorAnandN) February 9, 2022

Malala stood against Pakistani Taliban for her right to education & freedom for girls. Yet wants Indian Muslim girls to wear Hijab to school. Isn’t education for them more important than a Hijab forced by the Mullahs to keep them away from “evil male eyes”? Will men wear Hijab? — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 9, 2022

فيما ادعى الناشط الهندي موهنداس باي، “في باكستان أكثر من ألف فتاة هندوسية قاصرة تم اختطافهن وإجبارهن على الإسلام ومن ثم تزوجيهن لرجال مسنين، ولم نسمع أي اعتراض من ملالا يوسف التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الفتيات، هل امتلاك معايير مزدوجة شرط أساس للحصول على جائزة نوبل؟”، وفق تعبيره.

In Pak more than 1000 minor Sindhi Hindu girls have been kidnapped,converted forcibly,married off to old Muslim men! Not a single protest by @Malala who claims to stand for rights of girls! Is this the standard for @NobelPrize winners?very worrisome double standards https://t.co/6dVg4YvV3a — Mohandas Pai (@TVMohandasPai) February 9, 2022

وردّ الناشط بارناف ماهاجان على تغريدة ملالا يوسف قائلًا، “يحتاج المرء إلى أن يكون منافقًا موهوبًا لتجاهل منزله المحترق والتركيز على شعلة خيالية في منزل شخص آخر”.

One needs to be a talented hypocrite to ignore his/her own house on fire and focus on an imaginary flame in someone else's home. — Pranav Mahajan (@pranavmahajan) February 9, 2022

وكانت حكومة ولاية كارناتاكا، التي يبلغ نسبة سكانها المسلمين 12% ويحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد أصدرت قرارًا في 5 من فبراير/شباط يلزم الطلاب جميعهم باتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها المدارس.

وتتهم أحزاب المعارضة حكومة حزب بهاراتيا جاناتا على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات بالتمييز ضد الأقلية المسلمة.

ودافع مودي عن سجله، وقال إن سياساته الاقتصادية والاجتماعية تفيد الهنود جميعهم.