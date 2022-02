وسط إرسالها تعزيزات عسكرية إلى أوربا.. خطة أمريكية لإجلاء رعاياها من أوكرانيا (فيديو)

ذكرت روسيا أن طلب أوكرانيا من الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية من طراز (ثاد) تصرفًا “مستفزًا” يُزيد من تعقيد الوضع على الحدود الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله “إن كييف قدمت الطلب بالفعل وإذا بحثت واشنطن بجدية تقديم مثل هذه الإمدادات فإن ذلك سيقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي للمواجهة”.

جاء الموقف الروسي بينما نشرت وكالات أنباء، الأربعاء، مقطعًا مصورًا يظهر التعزيزات العسكرية الأمريكية والمعدات التي نقلت من ألمانيا إلى رومانيا في إطار توفير دعم إضافي لقوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة أي غزو روسي محتمل ضد كييف.

VIDEO: U.S. soldiers line up vehicles at the military airfield in Vilseck, Germany, as they prepare for deployment in Romania.

