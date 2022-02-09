وسط إرسالها تعزيزات عسكرية إلى أوربا.. خطة أمريكية لإجلاء رعاياها من أوكرانيا (فيديو)

ذكرت روسيا أن طلب أوكرانيا من الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية من طراز (ثاد) تصرفًا “مستفزًا” يُزيد من تعقيد الوضع على الحدود الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله “إن كييف قدمت الطلب بالفعل وإذا بحثت واشنطن بجدية تقديم مثل هذه الإمدادات فإن ذلك سيقلص احتمالات الوصول إلى حل دبلوماسي للمواجهة”.

جاء الموقف الروسي بينما نشرت وكالات أنباء، الأربعاء، مقطعًا مصورًا يظهر التعزيزات العسكرية الأمريكية والمعدات التي نقلت من ألمانيا إلى رومانيا في إطار توفير دعم إضافي لقوات حلف الشمال الأطلسي (الناتو) لمواجهة أي غزو روسي محتمل ضد كييف.

VIDEO: U.S. soldiers line up vehicles at the military airfield in Vilseck, Germany, as they prepare for deployment in Romania. Ukraine-Russia updates here: https://t.co/wHKVzKLa1M pic.twitter.com/iCuewnQ03M — AP Europe (@AP_Europe) February 9, 2022

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان صحفي أن خفض التصعيد مع أوكرانيا “مرتبط بوقف المناورات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي”.

وقالت “روسيا مقتنعة بإمكانية تحقيق التهدئة في أوكرانيا وهو ما يتحدث عنه الغرب كثيرًا من خلال وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب المستشارين والمدربين العسكريين من أراضيها”.

تدريبات روسية

وفي السياق، أشارت وكالة (سبوتنيك) الروسية إلى تنفيذ موسكو تدريبات في بيلاروسيا قرب من منطقة الحدود وإطلاق مقاتلات روسية من طراز (سوخوي- 35) في مهمات قتالية لاعتراض الأهداف الجوية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا قالت فيه “تولت أطقم مقاتلات (سوخوي 35 إس) الروسية أداء مهام الخدمة القتالية المرتبطة بحماية الحدود الجوية من مطار بارانوفيتشي في بيلاروسيا”.

وأكد البيان على تنفيذ خطط الحماية والدفاع عن المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة، وتفقد حالة الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي التي تتولى أداء مهام الخدمة القتالية.

خطة أمريكية “حكيمة”

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية عن خطة للولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء رعاياها من أوكرانيا في حال وقوع أي هجوم عسكري عليها.

وشدد مسؤولون على أن واشنطن لا تنوي دخول أوكرانيا لإجلاء رعاياها لكنها ستقيم منشآت حماية مؤقتة في بولندا إذا لزم الأمر.

ووصف مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية تلك الخطة بأنها تأتي في إطار التخطيط “الحكيم” من الرئيس جو بايدن.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن حوالي 1700 جندي سينتقلون من فورت براج بولاية نورث كارولينا إلى بولندا.

ونفى مسؤول بالبيت الأبيض أي خطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا على عكس الإجلاء الفوضوي للمواطنين الأمريكيين من أفغانستان العام الماضي.

وأضاف “نحن نقيم تطورات الوضع باستمرار ونخطط لمجموعة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائمًا”.

بدوره، أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه سيطلب من الولايات المتحدة نشر قوات بشكل دائم في البلاد للمساعدة في تعزيز الأمن حول أوكرانيا.

وقال نوسيدا “سيكون ذلك أفضل دعم يمكن أن يقدمه الناتو ليس فقط لليتوانيا، ولكن للمنطقة بأسرها كما أنه الحل الأمثل للأمن والردع”.

ومن جانبها، أعلنت هولندا، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد مساهمتها في مجموعة حلف شمال الأطلسي القتالية في ليتوانيا من 270 إلى 350 جنديًا.

وكانت روسيا قد طلبت من بريطانيا، وقف الحديث عن فرض أي عقوبات خلال المحادثات المتوقعة في موسكو هذا الأسبوع مع وزير الدفاع بن والاس ووزيرة الخارجية ليز تروس.

وأوضح السفير الروسي لدى لندن أندري كلين أن موسكو مهتمة بمناقشة اقتراحات بريطانيا حول تهدئة الوضع.

وقال “إذا كان الهدف من القدوم إلى روسيا هو استمرار التهديد بفرض عقوبات فهذا تصرف (بلا معنى) لأننا نتابع كل التصريحات ونسمع كل شيء وبهذه الطريقة سيكون الحوار مختصر جدًا”.