الشاي والسكر والزيت.. الغلاء يطال السلع الأساسية في بيوت المصريين (فيديو)

“كنت أشتري جميع السلع، لكن عندما وجدت ارتفاع سعر سلع معينة توقفت عن شرائها”.

بهذه الكلمات عبّر مواطن مصري عن معاناته من غلاء أسعار السلع الأساسية في البيوت المصرية وتأثيره في المعيشة.

وتسببت زيادة الأسعار في عدم تمكّن قطاعات من المواطنين الحصول على المواد الغذائية التي صارت ليست في متناول الجميع بعدما صار بعضهم عاجزًا عن شراء بعضها.

ويشرح المواطن أمثلة على غلاء أسعار بعض السلع، فيشير إلى ارتفاع سعر أحد أنواع الشاي بنحو جنيهين، وهو ما جعله يشتري العبوة الأصغر حجمًا.

كما قفز سعر عبوة الطحينة إلى 25 جنيهًا (نحو دولار ونصف)، والسكر إلى 12 جنيهًا (نحو ثلاثة أرباع الدولار) بعدما كان سعره لا يتجاوز 10 جنيهات، كما أكد مواطن آخر ارتفاع سعر لتر الزيت إلى 31 جنيهًا (دولارين)، وحتى حلويات الأطفال لم تسلم من زيادة الأسعار بعدما تضاعفت أسعار بعضها.

ويتهم بعض المواطنين التجار باستغلال الأزمة ورفع الأسعار، بينما يدافع التجار عن أنفسهم ويلقون باللوم على الحكومة التي يتهمونها بفرض الضرائب ورفع أسعار الخامات والخدمات على المصنّعين والمستوردين.

ويؤكد أحد التجار أن الأسعار تشهد زيادات بصورة أسبوعية، مشتكيًا من اعتراضات الزبائن على الأسعار، موضحًا أنه يشتري السلع بأسعار عالية ولذلك يضطر لبيعها بأسعار أعلى حتى يحقق هامشه المطلوب من الربح حتى لا يخسر.