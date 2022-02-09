بعد إصابته بكورونا.. أردوغان يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد

قالت وكالة الأناضول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيه ولي عهد أبو ظبي عن تمنياته بالسلامة له ولعقيلته أمينة أردوغان بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال أردوغان في تغريدة الثلاثاء “أتقدم باسمي واسم السيدة أمينة بالشكر لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر رقيقة”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ولي عهد أبو ظبي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع أردوغان، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

باسمي وبالنيابة عن السيدة أمينة أود أن أقدم شكري الجزيل إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على لطفه https://t.co/yJEEztZGoM — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 8, 2022

وأضافت الوكالة “دعا ولي عهد أبو ظبي الله تعالى أن يمنّ عليه وعلى عقيلته أمينة أردوغان بالشفاء العاجل، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت”، وفق المصدر ذاته.

واستقبل أردوغان في نوفمبر الماضي محمد بن زايد بالعاصمة أنقرة، في زيارة هي الأولى لولي عهد أبو ظبي إلى تركيا منذ فبراير/شباط 2012.

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا لسنوات في أعقاب ثورات الربيع العربي ودعم كل طرف لجماعات مختلفة.

وأيد البلدان الأطراف المتصارعة في ليبيا واختلفا بشأن قضايا من بينها التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط.

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بالمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر “الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم”.

وتقدم أردوغان بالشكر إلى قادة أجانب على تمنياتهم بالسلامة له ولعقيلته أمينة.

أقدم شكري الجزيل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاتصاله بي وتمنياته لي بالشفاء، كما أوجه التحية إلى إخوتي الليبيين. https://t.co/BakVPdrsGj — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) February 8, 2022

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر “أتقدم بالشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الذي أعرب عن تمنياته بالسلامة عبر اتصال هاتفي، وأرسل تحياتي لأشقائي الليبيين”.

وفي تغريدة أيضًا، تقدم الرئيس التركي بالشكر لرئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، على تمنياته بالسلامة له ولعقيلته عبر تويتر واتصال هاتفي.

كما تقدم الرئيس التركي بالشكر لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على تمنياته الطيبة.