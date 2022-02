إعلام إسرائيلي: مبعوث سوداني في إسرائيل منذ أيام لتعزيز العلاقات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “مبعوثا سودانيا زار إسرائيل وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع اليوم الأربعاء، قوله إن مسؤولا سودانيا يزور إسرائيل حاليا سعيا لتعزيز العلاقات.

وأضاف المصدر أن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع، في حين لم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وكتب الصحفي الإسرائيلي روعي كايس على تويتر “يقوم حاليا مبعوث من الحكومة العسكرية في السودان التي تسيطر على البلاد بزيارة إسرائيل سرا لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما نتذكر، أُبلغنا قبل أسابيع قليلة أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا جاء لزيارة السودان على خلفية الأزمة السياسية الحادة والاحتجاجات ضد النظام العسكري”.

واتخذ السودان خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، ويتبادل مبعوثون الزيارات بين البلدين منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

والشهر الماضي كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤكدة أن هذا هو “أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”.

