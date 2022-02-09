إعلام إسرائيلي: مبعوث سوداني في إسرائيل منذ أيام لتعزيز العلاقات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن “مبعوثا سودانيا زار إسرائيل وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في محاولة لتعزيز العلاقات بين البلدين”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع اليوم الأربعاء، قوله إن مسؤولا سودانيا يزور إسرائيل حاليا سعيا لتعزيز العلاقات.

שליח מטעם הממשל הצבאי בסודאן ששולט במדינה מבקר בימים אלה בחשאי בישראל. המטרה: קידום הקשרים בין המדינות@kaisos1987 @AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) February 9, 2022

وأضاف المصدر أن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع، في حين لم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وكتب الصحفي الإسرائيلي روعي كايس على تويتر “يقوم حاليا مبعوث من الحكومة العسكرية في السودان التي تسيطر على البلاد بزيارة إسرائيل سرا لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما نتذكر، أُبلغنا قبل أسابيع قليلة أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا جاء لزيارة السودان على خلفية الأزمة السياسية الحادة والاحتجاجات ضد النظام العسكري”.

שליח מטעם הממשל הצבאי בסודאן ששולט במדינה מבקר בימים אלה בחשאי בישראל כדי לקדם את הקשרים בין המדינות. כזכור לפני כמה שבועות דיווחנו כי משלחת ביטחונית ישראלית הגיעה לביקור בסודאן כשברקע המשבר הפוליטי החריף ומחאות נגד השלטון הצבאי @AmichaiStein1 — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) February 9, 2022

واتخذ السودان خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، ويتبادل مبعوثون الزيارات بين البلدين منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

والشهر الماضي كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أعلنت أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مؤكدة أن هذا هو “أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”.

Sudanese envoy in Israel to promote ties, source says https://t.co/FVSqVfiva7 — Haaretz.com (@haaretzcom) February 9, 2022

وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان.

ويُنظر إلى الجيش السوداني باعتباره من قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل بينما كانت الجماعات المدنية أكثر ترددا في ذلك.