إسرائيل تكشف محاولة أسرى فلسطينيين الفرار من سجن قرب رام الله عبر نفق

كشف وزير الأمن الإسرائيلي عومير بارليف عن محاولة أسرى فلسطينيين الفرار من سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية من خلال نفق، دون توضيح توقيت محاولة الفرار أو عدد المعتقلين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بارليف قوله للجنة تحقيق إسرائيلية إن الأسرى الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق كما جرى في سجن جلبوع.

وأضاف أن السجانين الإسرائيليين أفشلوا محاولة الفرار دون مزيد من التفاصيل.

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا في سبتمبر/أيلول الماضي بالفرار من سجن جلبوع شمالي إسرائيل بعد حفر نفق إلى خارج السجن بأدوات بدائية، وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد عدة أيام من فرارهم.

Escape plan found in Palestinian security prisoners’ cell in Ofer Prison https://t.co/EaGsyNsmaI — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 9, 2022

وقال بارليف إن نجاح الأسرى بالفرار من سجن جلبوع “تم بسبب قصور السجانين والقيادة”، مؤكدًا أن “العيوب في تصرف هؤلاء كانت واضحة خلال الساعات الأولى بعد فرار السجناء، وذلك بسبب منهج الارتجالية وعدم الانضباط الذي بات يخيم على المجتمع الإسرائيلي”.

وتُحقق لجنة إسرائيلية في ظروف عملية فرار المعتقلين لتحديد المسؤولين عنها.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه “تم يوم الإثنين العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة بسجن عوفر تُفصّل خطة هروب سجناء وتتضمن حفر أنفاق”.

وأضافت أنه تم العثور على الوثيقة في خزانة أسير، يتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تضمنت خريطة وصفتها بـ “المفصلة والدقيقة” دون معلومات إضافية.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.