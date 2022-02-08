ناشطون يلصقون أجسادهم بالأسفلت على طريق سريع.. ما القصة؟ (فيديو)

ألصق 11 من ناشطي المناخ أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين، مما تسبب في اختناقات مرورية خلال ساعة الذروة اليوم الإثنين، في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية.

كما وضع ناشطو جماعة “لاست جنيريشن” (الجيل الأخير) طعامًا كان قد تم التخلص منه في إحدى صور الهدر على الطريق.

وكان الناشطون قد أغلقوا طرقًا في مناسبات عدة قبل أيام، منها طرق سريعة في برلين وهامبورغ وشتوتغارت.

وأظهر مقطع مصور بعض السائقين المحبطين وهم يخرجون من سياراتهم ويسحبون الناشطين بعيدًا للسماح لهم بالمرور.

Ich danke an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich der Berliner Stadtreinigung (BSR), die jeden Tag die Drecksarbeit für uns erledigt und dafür sorgt, dass Straßen und Wege frei und sauber sind. Danke #LetzteGeneration #EssenRettenLebenRetten pic.twitter.com/ZU2akksu6U — Schlanggl (The Original) ⚫️🟡🤍💙🤍💙🤍💙🟡⚫️ (@i_iangg) February 7, 2022

وقالت الجماعة في بيان إنها ستقيم فعاليات مماثلة بمدن ألمانية أخرى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين أغلقوا 3 مداخل لطرق سريعة في برلين ولم ينجحوا في إغلاق مدخل طريق رابع.

Tut mir leid, aber ich kann die Autofahrer verstehen. pic.twitter.com/Et4DUEWHTY — Niclas Wegener (@Niclas_Wegener) February 7, 2022

وأوضح أن عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات بلغ 27 ناشطًا، مشيرًا إلى أن 11 منهم لصقوا أنفسهم بالأسفلت.



