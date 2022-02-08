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ناشطون يلصقون أجسادهم بالأسفلت على طريق سريع.. ما القصة؟ (فيديو)

الناشطون أغلقوا طرقًا في مناسبات عدة قبل أيام (رويترز)
7/2/2022

ألصق 11 من ناشطي المناخ أجسادهم بالأسفلت على الطريق السريع الرئيسي بالعاصمة الألمانية برلين، مما تسبب في اختناقات مرورية خلال ساعة الذروة اليوم الإثنين، في أحدث احتجاج للمطالبة بقانون لمواجهة هدر الطعام وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة الزراعية.

كما وضع ناشطو جماعة “لاست جنيريشن” (الجيل الأخير) طعامًا كان قد تم التخلص منه في إحدى صور الهدر على الطريق.

وكان الناشطون قد أغلقوا طرقًا في مناسبات عدة قبل أيام، منها طرق سريعة في برلين وهامبورغ وشتوتغارت.

وأظهر مقطع مصور بعض السائقين المحبطين وهم يخرجون من سياراتهم ويسحبون الناشطين بعيدًا للسماح لهم بالمرور.

وقالت الجماعة في بيان إنها ستقيم فعاليات مماثلة بمدن ألمانية أخرى.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الناشطين أغلقوا 3 مداخل لطرق سريعة في برلين ولم ينجحوا في إغلاق مدخل طريق رابع.

وأوضح أن عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات بلغ 27 ناشطًا، مشيرًا إلى أن 11 منهم لصقوا أنفسهم بالأسفلت.


المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات