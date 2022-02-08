شاهد: أول ظهور لصلاح مع ليفربول بعد عودته من أمم أفريقيا وكلوب يعلّق

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن مهاجمه محمد صلاح تجاوز إحباط خسارة مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية، وعاد إلى النادي استعدادًا لمواجهة ليستر سيتي بعد غد الخميس في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد زميل صلاح في ليفربول (ساديو ماني) السنغال لإحراز لقبها الأول في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد، بعد الفوز على مصر البطلة 7 مرات 4-2 بركلات الترجيح في الكاميرون.

وفي حين لم يعد ماني بعد إلى ليفربول عقب سفره إلى السنغال للاحتفال باللقب، قال كلوب إن صلاح قد يعود إلى التشكيلة الأساسية أمام ليستر في ملعب أنفيلد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر مقطعًا مصوّرًا، اليوم الثلاثاء، يُظهر عودة صلاح إلى تدريبات الفريق، وعلّقت عليه بقولها “لقد عاد. مرحبًا بعودتك يا صلاح”.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت “مو عاد الآن. إنه محبط للغاية بالطبع، لكننا نتطلع إلى كل الأشياء التي تنتظرنا هنا الآن. تحدثت معه وكان أول شيء أخبرني به: أنا مستعد”.

وأضاف “إنه لاعب متمرس ووحش من الناحية البدنية لكي نكون صادقين، ولذلك علينا أن ننتظر ونرى. سيكون لديه جلسة تعافٍ صغيرة اليوم، وسنرى كيف يشعر غدًا، ومن هناك نبدأ”.

وقال المدرب الألماني إن ماني من المقرر أن يعود إلى ليفربول يوم الخميس.

وأحرز ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة، ونال الفريق استقبال الأبطال لدى عودته إلى السنغال أمس الإثنين.

وأضاف كلوب “هذا يعني الكثير بالنسبة له ولشعبه، ويعني الكثير للسنغال، ونحن نحترم ذلك كثيرًا. لن نفكر أبدًا في استدعائه من هناك. دعهم يفعلوا ما يفعلونه في الوقت الحالي لأنهم يستحقون ذلك”.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما يقبع ليستر في المركز العاشر.