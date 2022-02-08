السنغال تستقبل أبطال كأس الأمم الأفريقية بعد انتصار تاريخي (فيديو)

وصل منتخب السنغال الفائز بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، اليوم الإثنين، إلى العاصمة دكار وسط استقبال حار من آلاف المواطنين الذين اعتلى بعضهم لوحات إعلانية شاهقة، ورقص آخرون على مدرج المطار.

وأحرز النجم ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح السنغال الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح بعد وقت إضافي إثر التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة النهائية في ياوندي أمس الأحد.

وانتظرت الدولة الواقعة في غربي أفريقيا سنوات طويلة لتحقيق اللقب عقب خسارتها في نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر عام 2019.

وبلغت السنغال نهائي 2002 لكنها خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح أيضًا.

واستمرت الهتافات وأبواق السيارات والألعاب النارية في العاصمة دكار الساحلية طوال الليلة الماضية حتى صباح اليوم، عندما تجمّع مئات الأشخاص يرتدون قمصان المنتخب الوطني أو يحملون رايات السنغال خارج المطار في انتظار عودة الفريق.



وترددت أصداء موسيقى الرقص السنغالية من مكبرات الصوت فوق الجماهير المحتشدة عندما خرج الفريق من الطائرة ليتلقى استقبال الأبطال، وكانت الطرق حول المطار تعج بالجماهير على مرمى البصر.

ووصلت الجماهير إلى المطار عبر الدراجات الهوائية والنارية والسيارات وسيرًا على الأقدام، مما أدى إلى توقف الحركة على الطرق السريعة تمامًا.

وحضر أيضًا مسؤولون حكوميون وسياسيون معارضون، للاحتفال بانتصار البلاد كيانًا واحدًا.

وأمس، نزل الآلاف إلى الشوارع ولوّح المشجعون بالرايات من فتحات سقف السيارات المسرعة، وتعانق المتفرجون وبكوا، وركض العشرات نحو شاطئ في ضاحية شمالية وهم يصرخون.

وكانت هذه مشاهد نادرة للوحدة بين مشجعي كرة القدم السنغاليين الذين نالوا نصيبهم من آلام الرياضة، والذين عانوا في العامين الماضيين من القيود والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال عندما سُئل عن رد فعله في التلفزيون الوطني “الفرح والدموع، إنه نصر تاريخي. على مدى 60 عامًا، كانت بلادنا تسعى إلى تحقيق ذلك. حسنًا، لقد فعلنا ذلك اليوم”.