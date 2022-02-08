“أمير الغناء الكاريبي”.. غضب وسخرية من هاني شاكر بعد تقدمه للحصول على جنسية أجنبية (فيديو)

أثار نقيب المهن الموسيقية المصرية هاني شاكر غضبًا جماهيريًّا، عقب انتشار مقطع مصوّر له أثناء توقيعه عقد استثمار مع شركة للحصول على جنسية وجواز سفر من إحدى دول الكاريبي.

وظهر في المقطع صوت عاملة في الشركة وهي تقول “اليوم معنا الفنان هاني شاكر وهو يوقّع العقد للحصول على جنسية دول الكاريبي عن طريق الاستثمار بأحد المنتجعات في دومينيكا”.

ورصد برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر ردود فعل واسعة على سعي هاني الشاكر للحصول على جنسية أجنبية بجانب جنسيته المصرية.

وسيطرت التعليقات الغاضبة على الموقف، إذ اشتهر هاني شاكر بحرصه على الفن والثقافة في بلاده، كما أنه يصنف ضمن الفنانين المقربين من النظام في مصر.

وغرّد ضياء الدين ساخرًا من هاني شاكر، ووصفه بأنه “أمير الغناء الكاريبي”.

وغرّد الكاتب والباحث أيمن زهري “لو ده حقيقي تبقى كارثة. هاني شاكر بيقدّم على جنسية وسايب بلده ورايح يستثمر في السياحة هناك”.

لو ده حقيقي تبقى كارثة. نقيب الموسيقيين المصريين #هاني_شاكر بيقدّم على جنسية جمهورية الدومينيكان وسايب بلده ورايح يستثمر في السياحة هناك … يخرب بيت كدة! https://t.co/FGXtz7tWC7 — Ayman Zohry أيمن زُهْري (@azohry) February 8, 2022

وقال الناشط حسام الحملاوي “النقيب الوطني يترك العاصمة الإدارية والاقتصاد العظيم بتاعنا والطرق والكباري والمشاريع العظيمة ليحصل على جنسية كاريبية يقدر من خلالها يُرسل أمواله للخارج. تحيا مصر”.

النقيب الوطنى هيسيب العاصمة الإدارية والاقتصاد العظيم بتاعنا والطرق والكبارى والمشاريع العظيمة وهياخد جنسية كاريبية يقدر من خلالها يسرسب فلوسه على برة.. أمن وأمان، تحيا مصر 🇪🇬😘 — 🏴‍☠️ (@ahmadovichz) February 7, 2022

وفي السياق، أشار المتابع حسام منيعي إلى مزايا هذه الجنسية.

وقال على تويتر “توقيع عقد استثمار للحصول على جواز سفر دول الكاريبي الذي يتيح له دخول نحو 112 دولة في العالم دون تأشيرة مع التمتع بنظام دون ضرائب على الدخل والميراث والممتلكات”.

وعلّق متابع آخر “هاني شاكر يشتري جنسية جديدة ليكون نقيب الموسيقيين الكاريبيين”.

توقيع عقد استثمار للحصول على جواز سفر دول الكاريبي، الذي يتيح له دخول نحو 112 دولة في العالم دون تأشيرة، مع التمتع بنظام دون ضرائب على الدخل والميراث والممتلكات.. الحق يا #حمو_بيكا #هاني_شاكر الوطني قبل ما يخلع بفلوسه. pic.twitter.com/DRQejSyINH — Hossam Meneai (@SwordemTiger) February 8, 2022

وبينما ازداد الهجوم عليه، صرّح هاني شاكر لوسائل إعلام مصرية بأن حصوله على جنسية أخرى لا يقلل من وطنيته وانتمائه على الإطلاق.

وقال “أنا مصري وأعتز بمصريتي، والتقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، فهو أمر لا أجرؤ علي التفكير فيه من الأساس”.

هاني شاكر

يشتري جنسية جديدة 🤣🤣 حيبقى نقيب

الفنانين الكاريبيين #هاني_شاكر

https://t.co/YaZARAfo3Q — 𝕐𝕠𝕦𝕤𝕤𝕖𝕗 (@youssefaltyeb) February 8, 2022

وأوضح أن السبب الرئيسي للاستثمار في دومينيكا ما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

ودافع حساب على تويتر لشخص يُدعى محمد عن هاني شاكر، قائلًا “يعمل في حياته الشخصية إللي هو عايزه، هو مش رمز وطني ولا طلب ده، المفروض مانحطش في خيالنا ناس في موقع مش بتاعهم”.

ده اعلان طبعا…ورايي اللي ملوش ٣٠ لازمه دول بشر عاديين بكل مميزات وعيوب البشر ..يعمل في حياته الشخصيه اللي هو عايزه هو مش رمز وطنى ولا طلب ده المفروض مانحطش في خيالنا ناس في موقع مش بتاعهم — Mohamad68 (@Mohamad6818) February 8, 2022