وفاة مواطن مصري بأزمة قلبية عقب خسارة منتخب بلاده أمام السنغال

توفي مواطن مصري بأزمة قلبية مفاجئة بعدما غادر المقهى الذي كان يشاهد فيه المباراة النهائية لمنتخب بلاده لكرة القدم أمام السنغال، التي انتهت بخسارة مصر للقب الأفريقي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شعر المهندس خالد بيومي وهو من محافظة بورسعيد شمالي البلاد، بحالة إعياء عقب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في مباراة نهائي أمم أفريقيا.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن أحد أصدقاء المتوفى أنه تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال، قائلًا “كان كويس معرفش وفاته المفاجئة حصلت إزاي”، مشيرًا إلى أنه كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة بورفؤاد.

وعقب المباراة تعرض خالد لأزمة صحية وأجرى اتصالًا بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب، وسوف يذهب إلى مستشفى بورفؤاد العام. وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.

حداد على روح ريان

وكانت جماهير كرة القدم بمحافظة بورسعيد قد وقفت دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان، وذلك قبل انطلاق فاعليات مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

ورفعت جماهير الكرة صورة للطفل ريان بجانب أعلام مصر، وذلك وسط حالة جمعت بين الحزن الشديد على وفاة الطفل التي أحزنت العالم، وبين أحلام الجماهير بفوز المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا.

دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان قبل مباراة مصر والسنغال (مواقع مصرية)

وساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي العربية والعالمية منذ ليلة الأحد، عقب إعلان نبأ وفاة الطفل ريان (5 سنوات) الذي قبع في بئر عميقة بقرية إغران في إقليم شفشاون شمالي المغرب نحو 5 أيام.

وتصدّر اسم (ريان) وسائل التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، كما احتل الصدارة في قائمة الأكثر بحثًا على غوغل، وتحولت المنصات والمواقع إلى دفتر عزاء كبير للطفل الفقيد الذي استطاع -وهو في غيابة الجب- توحيد قلوب العرب والمسلمين على مدار خمسة أيام تحت كلمة “الإنسانية” بعدما فرّقتهم منذ سنوات صراعات سياسية واقتصادية وأيديولوجية.

وعبّر رؤساء دول وشخصيات عامة وناشطون في شتى بقاع الأرض، عن حزنهم لوفاة الطفل الذي حظي بتعاطف كبير وواكب العالم قصته ثانية بثانية منذ سقوطه في البئر السحيقة عصر الثلاثاء حتى عملية إنقاذه الصعبة التي شبهها البعض “بولادة قيصرية خرج منها الجنين ميتًا”.

في المغرب أيضًا

وقبل أسبوع، توفي مواطن مغربي بعد تعرضه لأزمة قلبية إثر خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره المصري وتوديع البطولة، وفارق الرجل الحياة بينما كان يتابع المباراة في أحد مقاهي شيشاوة في مدينة مراكش.

وأضافت مواقع محلية أن الرجل ظل جالسا في كرسيه بالمقهى في الوضعية ذاتها لمدة طويلة ليكتشف الحاضرون أنه قد فارق الحياة فيتصلوا بالإسعاف، وهو مشهد تم توثيقه في لقطات حظيت بانتشار واسع.

وتأهل منتخب مصر إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الأحد قبل الماضي والتي نال فيها محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة.