الأخبار

فواز القطيفان.. دعوات متواصلة لإنقاذ الطفل السوري المختطف منذ 3 أشهر (فيديو)

الطفل السوري فواز القطيفان في لحظة فرح مع اثنين من أخواته قبيل الاختطاف (مواقع التواصل)
7/2/2022

هيمن وسم #أنقذوا_فواز_القطيفان في الساعات الماضية، خلال حملة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنقاذ الطفل السوري الذي اختُطف منذ 3 أشهر وهو في طريقه إلى المدرسة ببلدة إبطع بمدينة درعا.

وأخذت قضية الطفل (6 سنوات) بعدًا آخر عندما أقدم خاطفوه على  نشر فيديو له وهو عارٍ ويصرخ جراء التعذيب، ويقول “مشان الله ما تضربوني”.

وهز صراخ الطفل مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بالتحرك الفوري لإنقاذه ومعاقبة الخاطفين.

وتبين من فيديو التعذيب الذي انتشر بسرعة على العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الخاطفين طلبوا فدية بقيمة 500 مليون ليرة سورية (نحو 140 ألف دولار).

وفي منشورعلى فيسبوك أكدت عشيرة القطيفان التي ينتمي إليها الطفل المختطف أن الخاطفين نشروا فيديو التعذيب بعدما تأخر أبناء العشيرة في جمع المبلغ المطلوب للفدية.

وقال مدير جمعية “ساعد” للتنمية إنه تم إطلاق حملة من أجل جمع المبلغ المطلوب على أن يُسلّم لكل من يسهم في إلقاء القبض على الخاطفين.

من جهته، قال عبد الحكيم القطيفان الممثل السوري المعروف وقريب الطفل “نحن بصدد جمع المبلغ المطلوب في أقرب الآجال بهدف إطلاق سراح فواز”

وأضاف “لم نطلب من أي جمعية جمع الأموال للفدية. نشكر كل من تحمس لفكرة إطلاق سراح ابننا فواز وسنقدم الفدية لتحريره في أقرب الآجال”.

وكانت مدينة درعا الواقعة جنوبي سوريا بالقرب من الحدود الأردنية، قد شهدت خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الانفلات الأمني تخللته حملات متكررة للسرقة والاختطاف من قبل عصابات وأشخاص خارجين عن القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي