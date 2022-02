فواز القطيفان.. دعوات متواصلة لإنقاذ الطفل السوري المختطف منذ 3 أشهر (فيديو)

هيمن وسم #أنقذوا_فواز_القطيفان في الساعات الماضية، خلال حملة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنقاذ الطفل السوري الذي اختُطف منذ 3 أشهر وهو في طريقه إلى المدرسة ببلدة إبطع بمدينة درعا.

وأخذت قضية الطفل (6 سنوات) بعدًا آخر عندما أقدم خاطفوه على نشر فيديو له وهو عارٍ ويصرخ جراء التعذيب، ويقول “مشان الله ما تضربوني”.

وهز صراخ الطفل مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بالتحرك الفوري لإنقاذه ومعاقبة الخاطفين.

“For God’s sake don’t hit me.” These were the pleas of the kidnapped Syrian child #Fawaz_AlQatifan. A shocking video showing him being tortured & beaten to force his family to pay a large ransom in exchange for his return 💔#Syria #SaveFawazAlQatifan #انقذوا_فواز_القطيفان pic.twitter.com/Pt0xL32CqI — Maroua Benterkia (مــروة) (@MarouaBenterkia) February 5, 2022

While the whole world is praying for #Rayan let's not forget the kid #Fawaz that was stolen and tortured by the thieves, please help in spreading the news and saving him by using the hashtag #SaveFawazAlQatifan #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان #أنقذوا_ريان #انقذوا_فواز_القطيفان pic.twitter.com/cYfc8INRq9 — Alaa Fuad (@AlaaFuad00) February 5, 2022

They kidnapped him and threatened his family,three months ago in exchange for a huge sum of money.. They sent a video of the child under torture..

No one hears Fawaz's cry while he is in pain ..you’re lonely my little boy 😔#Save_Fawaz_Qatifan#انقذوا_فواز_القطيفان pic.twitter.com/qur1EtVNNx — علا شفيع (@shafiee_ola) February 5, 2022

وتبين من فيديو التعذيب الذي انتشر بسرعة على العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أن الخاطفين طلبوا فدية بقيمة 500 مليون ليرة سورية (نحو 140 ألف دولار).

وفي منشورعلى فيسبوك أكدت عشيرة القطيفان التي ينتمي إليها الطفل المختطف أن الخاطفين نشروا فيديو التعذيب بعدما تأخر أبناء العشيرة في جمع المبلغ المطلوب للفدية.

وقال مدير جمعية “ساعد” للتنمية إنه تم إطلاق حملة من أجل جمع المبلغ المطلوب على أن يُسلّم لكل من يسهم في إلقاء القبض على الخاطفين.

من جهته، قال عبد الحكيم القطيفان الممثل السوري المعروف وقريب الطفل “نحن بصدد جمع المبلغ المطلوب في أقرب الآجال بهدف إطلاق سراح فواز”

وأضاف “لم نطلب من أي جمعية جمع الأموال للفدية. نشكر كل من تحمس لفكرة إطلاق سراح ابننا فواز وسنقدم الفدية لتحريره في أقرب الآجال”.

وكانت مدينة درعا الواقعة جنوبي سوريا بالقرب من الحدود الأردنية، قد شهدت خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الانفلات الأمني تخللته حملات متكررة للسرقة والاختطاف من قبل عصابات وأشخاص خارجين عن القانون.