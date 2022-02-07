طفلة سورية تبصر للمرة الأولى بعد 6 سنوات على أيدي أطباء كويتيين (فيديو)

أبصرت طفلة سورية النور للمرة الأولى في حياتها بعد 6 سنوات من ولادتها لتتمكن من الرؤية بشكل طبيعي على أيدي أطباء كويتيين، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئة في الأردن.

“سرينا” هي طفلة سورية لاجئة حرمت من نعمة النظر منذ ولادتها وهي الآن في عمر 6 سنوات، ولم يكن لذويها القدرة على تحمل تكاليف علاجها وفق الهلال الأحمر الكويتي.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو للطفلة من المستشفى وعلقت “سرينا إلى النور، لأول مرة في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها”.

وأوضحت الجمعية أن العملية “أجراها لها الدكتور خالد السبتي ضمن بعثة الهلال الأحمر الكويتي برفقة الفريق الطبي من نخبة الأطباء الكويتين بدعم من بيت التمويل الكويتي وبتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني”.

وفي وقت سابق نشرت الجمعية صورة للطفلة وعلقت عليها “سرينا إلى النور بعد 6 سنوات من الحرمان من نعمة النظر واليوم إن شاء الله نشوف نتيجة العملية الأولى قبل دخولها للعملية الثانية. لا تنسوها من دعائكم”.

وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الجمعية أطلقت، الخميس، برنامجا طبيا لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية دقيقة وبسيطة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فريق من الاستشاريين الكويتيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.

وكان وفد من الجمعية يزور الأردن قد دشن حملة إغاثية تستهدف توزيع كسوة الشتاء ومساعدات لـ1200 أسرة سورية لاجئة بدعم من شركائها المتبرعين.

ووزّع وفد الجمعية الهدايا والمساعدات العينية على الأطفال القاطنين بالمخيم العشوائي، كما زار الوفد في وقت سابق مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمان لعيادة المرضى الذين تتكفل الجمعية بعلاجهم بدعم من بيت التمويل الكويتي وهم من لاجئي قطاع غزة في فلسطين المحتلة وعدد من اللاجئين السوريين في الأردن.